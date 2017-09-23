В приморской столице состоится чемпионат города по спортивному туризму

Организаторы приглашает жителей и гостей Владивостока провести выходные на свежем воздухе

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 24 сентября, в 11 часов на территории санатория «Седанка» (ул. Менделеева, 14) пройдут чемпионат Владивостока и первенство города по спортивному туризму. Организаторами мероприятия стали администрация приморской столицы совместно с Владивостокской городской федерацией спортивного туризма.

Соревнования по спортивному туризму пройдут в дисциплине «водная» (преодоление вертикальных участков рельефа вверх и вниз). Определение победителей будет проведен в мужском и смешанном зачетах, следующих возрастных группах: «мальчики/девочки», «юноши/девушки», «юниоры/юниорки», «мужчины/женщины» (старше 18 лет).

Организаторы приглашает жителей и гостей Владивостока провести выходные на свежем воздухе и поболеть за спортсменов.