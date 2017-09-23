В столице Приморья пройдет первенство города по конному спорту

Вход на мероприятие свободный

Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в воскресенье, 24 сентября, с 11:15 часов на территории конно-спортивного клуба «Rosso» (ул. Луговая, 34, стр. 1, парк «Минный городок») пройдет первенство города по конному спорту в дисциплинах конкур и выездка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации краевого центра, мероприятие проводится в целях популяризации и развития конного спорта во Владивостоке, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов города.

Администрация Владивостока, федерация конного спорта Приморского края и коллектив клуба «Rosso» приглашают на первенство зрителей и обещают красивое и захватывающее зрелище. Вход свободный.