​Отставка Миклушевского может положительно сказаться на результатах президентских выборов

Политические Телеграм-каналы оценили перспективы возможности отставки губернатора Приморья

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Приближение президентской кампании, которая пройдёт в марте 2018 года, актуализирует региональную политическую повестку. Традиционно подготовкой к главной кампании нынешнего избирательного цикла занимается администрация президента России. Именно там, помимо разработки общей стратегии выборов, определяют наиболее проблемные регионы, где выборы могут пройти по незапланированному сценарию, сообщает РИА VladNews.

Уже традиционно к таковым регионам относится Приморский край. В 2012 году за несколько дней до выборов был отправлен в отставку Сергей Дарькин, а с намерениями исправить ситуацию на должность губернатора был назначен Владимир Миклушевский. Однако спустя пять лет после вступления в должность новой губернатор подрастерял почти весь свой политический капитал и кредит доверия, в результате чего на протяжении последних лет не прекращаются слухи по поводу его отставки.

После прошедшего по стране единого дня голосования эксперты вновь заговорили о возможной смене приморского губернатора. Традиционно наиболее приближенные к реальности версии высказывают в политических Телеграм-каналах.

Канал «Рупор Приморья» отмечает высокую вероятность ухода Владимира Миклушевского в очередном «окне отставок» перед президентскими выборами. По их мнению, дальнейший сценарий зависит от того, сумеет ли команда губернатора доказать кураторам из УВП (Управления внутренней политики президента РФ) способность Миклушевского обеспечить результат на территории, или он превратился в балласт, который потянет вниз рейтинг первого лица государства. В конечном счёте авторы канала выделяют ряд плюсов и минусов, которые могут повлиять на судьбу губернатора.

В плюс губернатору:

- приемлимые результаты "Единой России" на выборах;

- избрание лояльных Дум;

- прекращение кампании против него в федеральных СМИ;

- ликвидация ресурсных противников в крае.

В минус:

- отсутствие поддержки региональных элит и бизнеса;

- уголовные дела на представителей окружения;

- многочисленные нарушения и скандалы во время досрочного голосования, ставшие достоянием гласности.

С подобной точкой зрения соглашаются в канале «Политический ипподром», но добавляют, что одним из главных минусов губернатора является его высокий антирейтинг:

«Это понимают в АП (администрации президента РФ - прим.ред.), и Приморский край оценивается как регион, проблемный для президентской кампании. Поэтому предстоящими выборами президента в Приморье займется не администрация края, как в прежние годы, а расширенный штаб, усиленный функционерами из центра», - сообщают авторы канала.

Несколько иная позиция у канала «Эксперты Приморского края», который считает, что все последние разговоры про отставку Владиира Миклушевского идут в ошибочном ключе.

«Это не тот случай, когда стоит вопрос оценки плюсов и минусов главы региона, ведь решение по нему уже принято. Эффект «пружины» в любом случае сработает, и главный вопрос только один - как из будущей отставки извлечь максимум пользы для мартовских выборов», - пишут эксперты. По мнению экспертов, вокруг Приморского края складывается чисто выборная история:

«В кулуарах уже говорят о повторении сценария 2012 года, когда направленные из Москвы политтехнологи в процентах просчитывали эффект от снятия С. Дарькина. Тогда цифры варьировались от 10 до 12 % в плюс. В случае с отставкой В. Миклушевского по городу результат может увеличится от 18-23 %, а по краю от 15-20 %. Поэтому в ближайшее время ожидается цикл переговоров с местными ПФГ, экспертами, политтехнологами, после чего и будет принято решение об отставке», - отмечают авторы. - «Нет ничего удивительного и в том, что выборами будут заниматься без привлечения региональных администраций. Всё циклично».