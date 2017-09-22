Проект прогноза социально-экономического развития Владивостока размещен для общественного обсуждения

Жители города Владивостока могут в письменной форме направить свои замечания и предложения

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Принять участие в общественном обсуждении проекта прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на очередной 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов предлагается жителям города Владивостока с 22 по 28 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока.

Обсуждение проводится в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 28.12.2015 № 11100 «Об утверждении Порядка разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на среднесрочный период».

С 22 по 28 сентября 2017 года включительно жители города Владивостока могут в письменной форме направить свои замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту документа по e-mail: economy@vlc.ru.