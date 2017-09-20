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Спорт

Экипаж из Владивостока занял первое место в международной регате в Корее

В этом году свои заявки на участие в регате подали три владивостокских экипажа
Фото: яхт-клуб Фото: яхт-клуб "Семь футов"
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В южнокорейском городе Хупо завершилась 10-я международная регата Korea Cup 2017. Экипаж яхты “Samba” из Владивостока стал победителем соревнований, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба «Семь футов».

Как правило, российские гонщики прибывают в Южную Корею на собственных яхтах, совершая переход более чем 350 миль (в одну сторону).

В этом году свои заявки на участие в регате подали три владивостокских экипажа: «Сибирь» (капитан Виталий Кириек), «Samba» (капитан Дмитрий Артюх) и «Надежда» (капитан Виктор Рубан).

Всего в регате принимало участие 10 команд. Помимо российских, в гонках участвовали и корейские яхтсмены. Яхтсменам за 4 дня отгоняли четыре коротких и две длинных дистанции.

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