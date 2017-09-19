Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья

Бывший чиновник отправлен из СИЗО под домашний арест

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Во вторник, 19 сентября, Фрунзенский районный суд города Владивостока изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья Олегу Ежову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Бывший чиновник отправлен из СИЗО под домашний арест, сообщает РИА VladNews со ссылкой на IZ.ru Мера пресечения избрана до 27 декабря 2017 года.

Напомним, с 26 июля во Владивостоке проходил судебный процесс по делу Олега Ежова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморья с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района. Стоимость строительства, согласно контракта, - более 100 миллионов рублей, срок окончания - октябрь 2013 года.

В декабре 2013 года фигурант, будучи директором указанного департамента и заведомо зная о незавершенном строительстве, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Ущерб бюджету региона превысил 26 миллионов рублей.

Читайте также: Жена Олега Ежова: Мой муж пытался "выслужиться перед губернатором"?!!!