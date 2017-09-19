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Политика и экономика

Добавка к пенсии неработающим пенсионерам в 2017 году

Правительство выделило регионам 1 млрд руб.
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

1 млрд рублей выделило правительство на выплату добавки к пенсиям неработающим пенсионерам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте кабмина. Выделенный 1 млн рублей будет распределен между 7 регионами. Средства получат Якутия, Коми, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Архангельская область, Московская область.


В правительстве отмечают, что, выделенный правительством 1 млн рублей позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объеме. Доплату будут получать пенсионеры, пенсия которых ниже прожиточного минимума. Доплата будет выплачиваться с учетом регионального прожиточного минимума. Выделенные средства распределят на доплату пенсий около 407 тыс пенсионеров, которые уже официально не работают, но получают пенсию ниже прожиточного минимума.

Общая сумма средств, направленных на повышение до прожиточного уровня пенсий в 2017 году должна составить 6,5 млрд руб.

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