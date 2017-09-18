Жителей и гостей Владивостока приглашают на бесплатное занятие йогой

Для юных владивостокцев будут работать творческие мастерские

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, с 10 до 14 часов центр современного искусства «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155, цех № 5) приглашает на бесплатное занятие йогой. Четыре часовые сессии, участниками которых могут стать как взрослые, так и дети, пройдут на верхней террасе центра. Здесь же для юных владивостокцев будут работать творческие мастерские.

«Йога пройдет в формате open-air в рамках проекта «Йога. Утро. Владивосток». На наше мероприятие можно смело приходить всей семьёй. В программе – практика йоги с лучшим преподавательским составом Владивостока, а также творческие и развивающие мастер-классы для детей. Самые маленькие посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по оригами, аэродизайну, декупажу на магнитах, мехенди, играм на английском языке», – рассказала руководитель проекта Елена Киллякова.

Напомним, Елена Киллякова в 2015 году стала одним из победителей конкурса «Молодежный вектор», представив проект «Йога. Утро. Владивосток». В рамках конкурса Елена также получила денежную премию от главы города Владивостока Игоря Пушкарёва.