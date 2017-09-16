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Политика и экономика

ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5 процента

Предыдущее снижение произошло 16 июня
Фото: newsveka.ru Фото: newsveka.ru
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 8,5 процента годовых. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ отмечает, что инфляция находится вблизи четырех процентов, а экономика продолжает расти. «На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз», — сказано в сообщении Банка России.

Регулятор также указал, что продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики для поддержания инфляции вблизи четырех процентов.

«На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза», — отметили в ЦБ.

Предыдущее снижение ставки на 0,25 процентного пункта произошло 16 июня.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Под нее ЦБ выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.

Источник: lenta.ru

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