Во Владивостоке пройдет велогонка «Bike Campus Race 2017»

По регламенту в велогонке могут принять участие не более 100 велосипедистов

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Открытая велогонка по территории кампуса ДВФУ (остров Русский) пройдёт в субботу, 16 сентября, во Владивостоке. К участию приглашаются начинающие велосипедисты и профессионалы старше 14 лет. Организаторами велогонки выступают администрация Владивостока и активисты проекта «Сам себе велосипед».

По регламенту в велогонке могут принять участие не более 100 велосипедистов, поэтом на сайте «Bike Campus Race 2017» работает предварительная регистрация участников. На территории проката «Сам себе велосипед» в ДВФУ с 11:30 до 12:30 будет проходить подтверждение регистрации участников, прошедших ее предварительно. С 12:30 до 13:30 продлится регистрация участников в порядке живой очереди. При наборе максимального количества участников в онлайн-режиме регистрация на месте открыта не будет.

Как отмечают организаторы, каждый велосипедист обязательно должен быть экипирован защитным шлемом и по возможности прочими средствами защиты (велосипедные очки, налокотники, наколенники и прочее).

Открытие мероприятие запланировано на 14 часов. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8-984-199-57-67.

Управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока приглашает на велогонку всех желающих.