Микроавтобус сбил пенсионерку во Владивостоке 12:44, 14 сентября Микроавтобус сбил пенсионерку во Владивостоке (Эксклюзив)
Любовь к курению в постели стала причиной серьезного пожара в Приморье 12:09, 14 сентября Любовь к курению в постели стала причиной серьезного пожара в Приморье
Групповой наркопритон «накрыли» во Владивостоке 11:45, 14 сентября Групповой наркопритон «накрыли» во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 14 четверг
12:57
Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан
12:56
В Приморье на вокзале задержали пьяного наркомана
12:44
Микроавтобус сбил пенсионерку во Владивостоке Эксклюзив
12:33
В Приморье изъяты три крупных партии опасных деликатесов
12:21
«Восток» из Владивостока стал лучшей юниорской командой России по спидвею
12:09
Любовь к курению в постели стала причиной серьезного пожара в Приморье
11:56
​В Приморье с рельсов сняли шестерых подростков
11:45
Групповой наркопритон «накрыли» во Владивостоке Фото
11:32
За сутки в Приморье потушили три пожара
11:20
Житель Приморья стал жертвой изобретательного соседа
11:07
На улице Русской во Владивостоке ведется капитальный ремонт тепловой сети
10:55
Автоледи на дорогом джипе сбила старушку возле ресторана во Владивостоке Эксклюзив
10:43
​Пенсионерка пострадала под колесами авто во дворе дома во Владивостоке Эксклюзив
10:30
В Приморье 5-летний малыш пострадал по вине пьяного автолюбителя Фото
10:18
Спасатели Приморья завершили поиск заблудившегося в лесу мужчины
10:09
Автомобиль такси перевернулся на крышу в центре Владивостока Фото
09:53
NASA: Человек полетит на Марс в 2030-е годы
09:42
Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 сентября Адреса
09:32
Часть Владивостока останется без воды сегодня, 14 сентября Адреса
09:22
Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 14 сентября
09:10
Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 14 сентября
08:59
В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы
08:30
«Трилитон» помогает детям с онкологическими заболеваниями Фото
08:18
Во Владивостоке прошло заседание антинаркотической комиссии города
07:05
Гороскоп на 14 сентября
06:28
Делегация свободной экономической зоны из Пусана прибыла в свободный порт Владивосток для обмена опытом работы
05:13
Какие изменения ждут ДВФУ в ближайшие годы?
04:12
Во Владивостоке состоялась международная конференция EdCrunch
03:24
Во Владивостоке пройдет турнир по легкой атлетике
02:17
​Впервые на Дальнем Востоке начнут готовить профессиональных демографов
01:20
​ВЭФ стал событием мирового масштаба
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4199 (138) от 14 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристам обещают виртуализацию пространства
Кинофестиваль оценят с трех сторон
Свое вкуснее. Но дороже
На Светланской убирают рельсы
Под лопатку лучше не попадаться
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан

Временно отстраненный глава Владивостока рассказал, что хотел бы жить только в приморской столице
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока рассказал об апелляции, которую подали его и Андрея Лушникова адвокаты в судебную коллегию Мосгорсуда, в своих социальных сетях, сообщает РИА VladNews. Также он рассказал о своем отношении к политике Приморья:

"На прошлой неделе адвокаты подали апелляционную жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда на решение о продлении нашего с Андреем Лушниковым ареста до 30 ноября. Помимо тех абсурдных доводов о возможности скрыться от следствия или давить на свидетелей, для меня всегда был интересен довод о некоем моём влиянии на политическую обстановку в Приморье. Я никогда не злоупотреблял доверием граждан, поддерживающих меня, и тем более не использовал это в своих целях. Буквально несколько дней назад прошли выборы в Думу Владивостока. Как и говорилось весной, моя команда не принимала участие в этих выборах и никак не повлияла на волеизъявление граждан. В этой связи мне интересно будет послушать доводы следствия, которых из раза в раз становится всё меньше и меньше. Сначала ушла на второй план тема ущерба, теперь возможность влияния на политическую повестку. Да и что говорить, материалы дела уже прошиты, а мы с ними ознакомились. На кого в подобном случае можно повлиять – не понимаю. Мой брат Андрей находится под домашним арестом в Москве уже больше года, и не было даже намёка на возможность скрыться от следствия. А всё потому, что мы хотим жить во Владивостоке. Владивосток - лучший город!

Будем доказывать свою невиновность! Правда одна! И мы покажем эту правду!" - написал Игорь Пушкарев на своей странице в соцсети.

Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября. Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

Похожие новости
Игорь Пушкарев: Поздравляю новоизбранных депутатов с победой!
11:19, 13 сентября 2017 Игорь Пушкарев: Поздравляю новоизбранных депутатов с победой!

Временно отстраненный глава Владивостока пожелал удачи новому составу городской Думы

Игорь Пушкарев: ВЭФ – это важнейшее мероприятие не только для Владивостока, но и для всего Дальнего Востока
17:27, 08 сентября 2017 Игорь Пушкарев: ВЭФ – это важнейшее мероприятие не только для Владивостока, но и для всего Дальнего Востока

Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал экономический форум, завершившийся накануне

Адвокаты братьев Пушкаревых обжаловали решение суда
09:38, 08 сентября 2017 Адвокаты братьев Пушкаревых обжаловали решение суда

Временно отстраненный от должности глава Владивостока пока остается в СИЗО

Игорь Пушкарев: Виктор Черепков оставил особый след в жизни Владивостока
18:06, 07 сентября 2017 Игорь Пушкарев: Виктор Черепков оставил особый след в жизни Владивостока

Временно отстраненный глава Владивостока выразил соболезнования родным и близким экс-мэра

​Игорь Пушкарёв прокомментировал обращение своей мамы к Президенту РФ Владимиру Путину
10:36, 06 сентября 2017 ​Игорь Пушкарёв прокомментировал обращение своей мамы к Президенту РФ Владимиру Путину

Открытое письмо Татьяны Пушкарёвой по-прежнему обсуждают жители города

​Жители Владивостока поддерживают мать братьев Пушкаревых
16:23, 05 сентября 2017 ​Жители Владивостока поддерживают мать братьев Пушкаревых

Пользователи Facebook прокомментировали обращение Татьяны Тимофеевны к Владимиру Путину

Мать братьев Пушкаревых обратилась к Путину
09:33, 04 сентября 2017 Мать братьев Пушкаревых обратилась к Путину

Татьяна Пушкарева попросила президента обеспечить справедливый суд