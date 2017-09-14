Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан

Временно отстраненный глава Владивостока рассказал, что хотел бы жить только в приморской столице

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока рассказал об апелляции, которую подали его и Андрея Лушникова адвокаты в судебную коллегию Мосгорсуда, в своих социальных сетях, сообщает РИА VladNews. Также он рассказал о своем отношении к политике Приморья:

"На прошлой неделе адвокаты подали апелляционную жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда на решение о продлении нашего с Андреем Лушниковым ареста до 30 ноября. Помимо тех абсурдных доводов о возможности скрыться от следствия или давить на свидетелей, для меня всегда был интересен довод о некоем моём влиянии на политическую обстановку в Приморье. Я никогда не злоупотреблял доверием граждан, поддерживающих меня, и тем более не использовал это в своих целях. Буквально несколько дней назад прошли выборы в Думу Владивостока. Как и говорилось весной, моя команда не принимала участие в этих выборах и никак не повлияла на волеизъявление граждан. В этой связи мне интересно будет послушать доводы следствия, которых из раза в раз становится всё меньше и меньше. Сначала ушла на второй план тема ущерба, теперь возможность влияния на политическую повестку. Да и что говорить, материалы дела уже прошиты, а мы с ними ознакомились. На кого в подобном случае можно повлиять – не понимаю. Мой брат Андрей находится под домашним арестом в Москве уже больше года, и не было даже намёка на возможность скрыться от следствия. А всё потому, что мы хотим жить во Владивостоке. Владивосток - лучший город!

Будем доказывать свою невиновность! Правда одна! И мы покажем эту правду!" - написал Игорь Пушкарев на своей странице в соцсети.

Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября. Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву