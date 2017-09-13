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Политика и экономика

К концу года доллар достигнет 60 рублей

Курс валют на 13 сентября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.26 рублей, а евро - 68.54 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На сегодняшний день стоимость иностранных валют положительно влияет на стоимость отечественной валюты. Однако, по мнению экспертов, благоприятные условия недолго продержатся для рубля. Ввиду напряженной обстановки на международной арене, доллар может достигнуть к концу года в стоимости до 60 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в УМ-Банке за 57.82 рублей, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 57 рублей за один доллар.

Европейскую валюту выгодно сегодня приобрести в Азиатско-Тихоокеанском Банке за 69.20 рублей, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 68.45 рублей за один евро.

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