Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья

В Приморье принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены для пострадавших от ЧС

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Владивостокский морской торговый порт направил в Хасанский район 10 тонн бутилированной воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Весь объем гуманитарной помощи отправлен в поселок Барабаш, жители которого особенно остро испытывают нехватку питьевой воды. При необходимости порт готов помочь и другим населенным пунктам.

Отметим, что сбор в крае организовано несколько пунктов приёма гуманитарной помощи.

Так, специалисты Приморского центра социального обслуживания населения принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены для пострадавших от ЧС.

«Социальный автобус» будет работать с 13.00 до 16.00 по адресам:

– 09.08.2017 Супермаркет «Самбери» ул. Русская, 2к;

– 10.08.2017 Супермаркет «Вл-Март» Океанский проспект, 52а;

– 11.08.2017 Супермаркет «Три кота» ул. Бородинская,14;

– 14.08.2017 Супермаркет «Фреш 25» ул. Анны Щетиной, 21;

– 15.08.2017 Супермаркет «Реми» проспект Красного Знамени, 57;

– 16.08.2017 Супермаркет «Михайловский» пр-т 100 лет Владивостоку, 150в;

– 17.08.2017 Супермаркет «ОК» ул. Нейбута, 31;

–18.08.2017 Супермаркет «Парус» проспект 100 лет Владивостоку, 68.

Также сбором помощи занимается и общественная организация «Энергия участия». Пункты приёма помощи работают по адресам:

– Владивосток, проспект Красного Знамени, 59, 5 этаж;

– Хасанский район, село Барабаш, т.8951-018-15-47 (Виктория Маргиева);

– Хасанский район, село Занадворовка, т. 8914-654-78-20 (Лариса Перова);

– Хасанский район, село Кравцовка, т.8902-555-55-40 (Алексей Скавронский).

Для помощи пострадавшим от ЧС в Приморье распечатали склады краевого резерва. 50 двуспальных кроватей, матрацы, подушки, одеяла и постельное белье со склада краевого резерва уже направлены в пункт временного размещения в селе Барабаш.

На сегодняшний день в Приморье остаются подтоплены 28 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях, 577 жилых домов, 2 053 придомовых территории (плюс 361 придомовая за сутки), 12 социально значимых объектов. Повреждено 27 участков дорог, нарушено транспортное сообщение с девятью населенными пунктами. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме, перемытых участков нет. Продолжают функционировать четыре лодочные переправы. Развернуто пять ПВР, в которых размещены 160 человек. Частично отключены от электроэнергии 1 312 домов в шести муниципалитетах и четыре социально значимых объекта.

Кроме того, стало известно в каком размере получат компенсацию жители Приморья, чьи дома оказались затоплены в результате ливней.