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В Приморье рассказали, сколько выплатят пострадавшим от паводка

Комиссии приступили к оценке ущерба, причиненного в результате ливней
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от паводка приморцы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Постановление об оказании адресной материальной помощи сделано по аналогии с предыдущим годом.

Директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева сообщила, что пострадавшие получат по 10 тысяч рублей за подтопленные земельные, придомовые, садовые и огородные участки, по 25 тысяч – за поврежденный дом.

Комиссии по оценке ущерба уже начали работать в пострадавших районах. Также будет проведена оценка подтопленных домов на предмет пригодности или непригодности для проживания.


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