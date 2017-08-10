Временно отстраненый глава Владивостока рассказал об аресте экс-губернатора Удмуртии

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Игорь Пушкарев в своем новом посте, опубликованном в социальных сетях, рассказал об экс-губернаторе Удмуртии Александре Соловьеве, которому пришлось признать свою вину перед следствием из-за проблем со здоровьем, сообщает РИА VladNews.

-7 августа под домашний арест отправили экс-губернатора Удмуртии Александра Соловьева. Я не берусь говорить о виновности человека, с учетом того, что сам знаю, как работает наша следственная система. Знаю лишь то, что Александр Васильевич имеет серьезные проблемы со здоровьем, и он понимал, что, если не пойдет на уступки следствию – все закончится печально. К сожалению, это тот самый случай, когда человек вынужден признать "вину", чтобы просто выжить. Выжить и иметь малейшую возможность видеться со своей семьей. Выжить и не потерять надежду рано или поздно выйти на свободу, - написал временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев.

Стоит отметить, что тема о состоянии здоровья есть и в уголовном деле Андрея Пушкарева, который находится под домашним арестом.

- Тему здоровья активно используют и в нашем уголовном деле. Следователи прекрасно знали о проблемах моего брата Андрея и необходимости постоянных операций. Однако все равно изолировали его, чтобы максимально усложнить жизнь человеку. Что касается меня, то тоже были определенные проблемы, но я не тиражировал эту тему. Я не могу признаться в том, чего не совершал! Чтобы доказать свою невиновность, я готов пройти через все испытания, - подытожил Пушкарев.

Как ранее сообщало агентство, защита Игоря Пушкарева подала кассационную жалобу в Президиум Московского городского суда.

"По мнению защиты, решения судов первой и апелляционной инстанций вынесены с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Игорь Пушкарев, в нарушение требований ч.4 ст.109 УПК РФ, в настоящее время содержится под стражей незаконно и подлежит немедленному освобождению", - говорится в жалобе.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву