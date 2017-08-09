Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора

Предварительное слушание по делу Сергея Сидоренко было перенесено

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Предварительное слушание по делу бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко перенесено на неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Фрунзенского районного суда Владивостока. Отметим, Сергей Сидоренко сейчас проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий: прокуратура в конце июля утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 286 УК РФ; таким образом, бывшему вице-губернатору грозит наказание до 7 лет колонии, с возможным лишением права занимать определенные судом должности.