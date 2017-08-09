Предварительное слушание по делу бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко перенесено на неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Фрунзенского районного суда Владивостока. Отметим, Сергей Сидоренко сейчас проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий: прокуратура в конце июля утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 286 УК РФ; таким образом, бывшему вице-губернатору грозит наказание до 7 лет колонии, с возможным лишением права занимать определенные судом должности.
Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора
Предварительное слушание по делу Сергея Сидоренко было перенесеноВладивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.
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