Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора 17:28, 09 августа Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора
Владивостокцев ждут жаркие выходные 17:17, 09 августа Владивостокцев ждут жаркие выходные
Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре 17:08, 09 августа Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
Новостная лента
Август, 09 среда
23:47
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
23:47
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
23:47
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
23:41
Во Владивостоке завершен ремонт тепловой сети в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова
22:26
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР
21:32
Шесть дней осталось до завершения приема заявок на участие в V городском турнире по дворовому футболу
20:21
На Народном проспекте во Владивостоке устанавливают бордюры Фото
19:15
Прожиточный минимум продолжает падать в Приморье
18:36
Тайфун «Нору 2017» в Японии: два человека погибли, более 40 пострадали
17:59
Приморцы рассказали, какие пляжи в регионе самые лучшие
17:50
Во Владивостоке за день произошло более 70 аварий Эксклюзив
17:39
Сергей Качаев: Контраст уровня жизни населения ДФО опасен для национальной безопасности
17:28
Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора
17:17
Владивостокцев ждут жаркие выходные
17:08
Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
16:56
Онлайн-торговля алкоголем попала под запрет
16:47
Средиземноморская диета эффективна только для богатых, - ученые
16:35
Во Владивостоке проходит ревизия отелей для ВЭФ
16:24
В администрации Владивостока прошло заседание антитеррористической комиссии
16:13
Старые морские деликатесы арестованы в Приморье
16:02
Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?
15:50
Дожди в Приморье прекратятся в четверг
15:42
Приморской наркоторговке грозит прожить в колонии до 70 лет Фото
15:34
Режим ЧС введен еще в одном районе Приморья
15:23
Иномарка размоталась об столб во Владивостоке
15:11
Прокуратура Приморья рассказала о надежном способе сэкономить на установке счетчиков
15:01
В Хасанском районе погибла пенсионерка во время стихии
14:50
Краевой суд решит судьбу вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова
14:39
​Рубль избавится от долларовой зависимости
14:32
Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье Видео
14:17
Риск паводка сохраняется в Приморье
14:04
Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год
13:57
Военные четырех стран схватились во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4178 (117) от 09 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье и тайфун: все те же грабли
Последняя битва гигантов
Выковать гвоздь под свежие вареники
Где еще, кроме V-ROX?
Путин считает давление на бизнес избыточным
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР

В ходе встречи обсуждалась также возможность активизации совместных контактов
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 августа, первый протокольный визит в администрацию Владивостока нанес Зо Сек Чхол – новый генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики. С ним встретился исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко, а также консул генерального консульства КНДР в городе Владивостоке Чой Ён Нам.

Зо Сек Чхол в июле нынешнего года сменил на этом посту Им Чхон Ира, который являлся генеральным консулом КНДР во Владивостоке с 2014 года и завершил работу в нашем городе в связи с истечением срока дипломатической службы в Приморье.

Константин Межонов поздравил Зо Сек Чхола с назначением во Владивосток и пожелал ему плодотворной, комфортной работы в нашем городе. Он познакомил генерального консула КНДР с новым статусом Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и свободного порта, динамичному развитию которого способствуют такие крупнейшие мероприятия мирового уровня как саммит АТЭС и Восточный экономический форум.

Константин Межонов также подчеркнул, что у Владивостока сложились прочные дружественные отношения с КНДР, и особенно с городом-побратимом Вонсаном. Большой вклад в них вносит генеральное консульство КНДР, которое переехало во Владивосток из Находки в апреле 2016 года. При этом Владивосток занимает особое место в развитии добрососедских отношений между Россией и КНДР. Именно наш город, единственный в России, кроме Москвы, в разное время посещали вожди корейского народа – Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Зо Сек Чхол, со своей стороны, проявил немалую осведомленность о ходе больших перемен в инфраструктуре Владивостока, произошедших в последние несколько лет. Это возведение мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, кампуса федерального университета и многих других новых объектов, в строительстве которых принимали участие и рабочие из КНДР. Он также сообщил, что 15 августа исполняется 72 года со дня освобождения Северной Кореи от японских захватчиков, огромную роль в котором сыграли советские воины. Памятники им бережно сохраняются на территории КНДР.

Константин Межонов рассказал, что один из его близких родственников участвовал в этих боях по освобождению Северной Кореи и награжден рядом наград этой страны.

В ходе встречи обсуждалась также возможность активизации совместных контактов. Константин Межонов и Зо Сек Чхол подтвердили, что готовы прилагать усилия для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений Владивостока и КНДР в различных областях. Они также обменялись мнениями о политической обстановке на Корейском полуострове, Дальнем Востоке России и в мире.

Справка. Генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики в городе Владивостоке Зо Сек Чхол родился в 1965 году.

Он окончил Пхеньянский институт изобразительных искусств, с 1989 по 1994 год служил в рядах Корейской Народно-освободительной армии. С 1994 года начал работу в министерстве иностранных дел КНДР – сотрудником управления транспортировки, затем в посольстве КНДР в КНР, где с 2008 до 2012 года являлся вторым секретарем этого посольства. Затем был назначен заместителем директора, директором по финансам, директором по экономическому сотрудничеству МИД КНДР. С 2016 по 2017 год занимал должность заместителя генерального консула Даляньского филиала генерального консульства КНДР в Шеньяне (Китай). С июля 2017 года работает генеральным консулом Корейской Народно-Демократической Республики в городе Владивостоке.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора
17:28, 09 августа 2017 Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора

Предварительное слушание по делу Сергея Сидоренко было перенесено

Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
17:08, 09 августа 2017 Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре

Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновников администрации края

Во Владивостоке проходит ревизия отелей для ВЭФ
16:35, 09 августа 2017 Во Владивостоке проходит ревизия отелей для ВЭФ

Как оказалось, замечания есть ко всем уже проверенным гостиницам

Краевой суд решит судьбу вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова
14:50, 09 августа 2017 Краевой суд решит судьбу вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова

Заседание назначено на 10 августа, начало - в 15:00

​Рубль избавится от долларовой зависимости
14:39, 09 августа 2017 ​Рубль избавится от долларовой зависимости

Курс валют на 9 августа

Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год
14:04, 09 августа 2017 Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год

Положительное заключение Госэкспертизы было получено через 6 лет после начала строительства

Российским студентам увеличат стипендии
02:30, 09 августа 2017 Российским студентам увеличат стипендии

Индексация проводится ежегодно