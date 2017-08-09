Сергей Качаев: Контраст уровня жизни населения ДФО опасен для национальной безопасности

Правительство обеспокоено слаборазвитой инфраструктурой приграничных территорий Дальнего Востока

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Реализация в ДФО региональных программ развития приграничных территорий с позиции обеспечения национальной безопасности РФ стала основной темой обсуждения совещания Секретаря СовБеза России Николая Патрушева с главами дальневосточных регионов в Якутске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По словам Николая Патрушева, для развития приграничных территорий необходимо обеспечить комфортный уровень жизни населения и сформировать условия для связей с приграничными территориями соседних государств.

Николай Патрушев отметил, что сейчас динамика развития приграничных территорий российского Дальнего Востока не в полной мере отвечает задачам обеспечения нацбезопасности:

«Незавершенными остаются вопросы развития инфраструктуры, оптимизации транспортных расходов, снижения стоимости энергоресурсов,» - сказал он.

По мнению замглавы Минвостока Сергея Качаева, «контраст уровня жизни населения создает риски в сфере национальной безопасности».

«В целях нейтрализации угроз национальной безопасности на Дальнем Востоке впервые в России сформирован и утвержден комплекс документов, направленный на сбалансированное развитие приграничных территорий. Утверждена Концепция развития приграничных территорий Дальнего Востока и Байкальского региона, которая включает набор директив, направленных на формирование прочной инфраструктуры и комфортных условий жизни приграничных населенных пунктов, развития малого предпринимательства, сельского хозяйства и туризма, приграничного сотрудничества, развитие конкурентных преимуществ перед сопредельными странами», - проинформировал Качаев.

По словам замминистра, в 2016 году завершен первый этап реализации Концепции. В рамках первого этапа утвержден план мероприятий из более чем 55 мер до 2025 года, создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители 12 федеральных органов власти и 4 дальневосточных регионов. В сентябре 2016 года утверждены 4 региональных программы развития в разрезе приграничных муниципальных образований.

По данным регионов, в 2016 году на финансирование первоочередных мероприятий региональных программ развития приграничных территорий направлено 15,8 миллиарда рублей, включая средства федерального бюджета 6,7 миллиарда, региональных и местных бюджетов 4,7 миллиарда, внебюджетных источников 7,3 миллиарда рублей.

«Финансирование осуществлялось на социальную поддержку населения, поддержку молодых семей, обеспечение жилищными условиями, развитие транспортной инфраструктуры и ЖКХ, поддержку местной экономики. В отношении социальных объектов: в 2016 введено 4 новых объекта, выполнены работы по реконструкции и капремонту 45 социальных объектов», - рассказал замглавы Минвостокразвития.

Вместе с тем, он отметил необходимость выделения дополнительных средств из госбюджета на развитие приграничных территорий и предложил предусмотреть для таких мероприятий снижение софинансирования со стороны регионов для своевременного обеспечения социальной и инженерной инфраструктурой приграничных населенных пунктов, реализации социальных мер.

«Оценочный объем федеральных средств при условии софинансирования 95 и 5 % за 3 года составит более 44 миллиардов рублей. По 34 объектам полностью готова ПСД и госэкспертиза, стоимость объектов 23,9 миллиарда рублей», - уточнил Качаев.

«Мы предлагаем утвердить на федеральном уровне перечень социально-значимых мероприятий на приграничных территориях, требующих привлечения средств федерального бюджета и предусмотреть для них приоритетные механизмы их финансирования: квоты, приоритетное рассмотрение заявок и перераспределение средств. Необходимо учесть в спецразделах по опережающему развитию Дальнего Востока в рамках госпрограмм конкретные мероприятия по развитию приграничных территорий в соответствии с планом мероприятий, включая меры поддержки трудовой занятости, социального, транспортного, медицинского обеспечения, обеспечения устойчивой сотовой связью, меры поддержки местной экономики, включая изменение в "отраслевые" порядки субсидирования», - подчеркнул Сергей Качаев.

Как отметил замглавы Минвостокразвития, в настоящее время отраслевые ведомства в условиях сокращения финансовых средств федеральных программ доводят до дальневосточных регионов заниженные объемы федеральных средств, которые не обеспечивают реализацию уже запланированных мероприятий либо приводят к увеличению нагрузки на региональный бюджет.