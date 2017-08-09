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В Хасанском районе погибла пенсионерка во время стихии

Спасатели продолжают поиск тела женщины
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В числе наиболее пострадавших от стихии оказался Хасанский район. Днем 9 августа появилась информация о гибели пенсионерки, сообщила по телефону РИА VladNews пресс-секретарь муниципалитета Ольга Куличенко.

- Не только в Уссурийске, но и в нашем районе, возможно, есть жертва непогоды, - рассказала Ольга Владимировна. – По рассказам очевидцев-односельчан в селе Занадворовка погибла местная жительница, 1951 года рождения. Спасатели приступили к поиску ее тела.

РИА VladNews напоминает, что ранее при разборе завалов в Уссурийске спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины. Последний раз местного жителя видели в момент стихии в садовом обществе «Пищевик» под Уссурийском. А нашли погибшего на одном из частных огородов на улице Нестеренко уже в черте городе. Получается, что пожилого садовода протащило потоком воды почти полтора километра. Вероятнее всего трагедия произошла в ночь с 6 на 7 августа. Причина смерти будет определена после вскрытия, а пока сотрудники Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводят расследование, о чем сообщает официальный сайт СК.

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