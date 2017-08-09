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СК проводит проверку по факту гибели жителя Приморья во время наводнения

Мужчину могло унести течением
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Во вторник, 8 августа, в огороде в Уссурийске было обнаружено тело 70-летнего мужчины, пропавшего в ночь 6 на 7 августа 2017 года во время стихийного бедствия, без видимых признаков насильственной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. Тело мужчины обнаружено после разбора завалов, вызванных наводнением.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчину унесло течением реки на расстояние около 1,5 км от садового общества «Пищевик», где он находился в момент стихийного бедствия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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