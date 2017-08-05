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Общество

Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, посвященное Дню железнодорожника

День железнодорожника в России отмечают в первое воскресенье августа
Фото: Максим Каленник Фото: Максим Каленник
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

В приморской столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника. С профессиональным праздником владивостокских ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

На праздник во Дворец культуры железнодорожников собрались десятки работников отрасли – от машинистов, проводников и диспетчеров до руководителей отделов и управлений. И. о. главы города Константин Межонов вручил благодарственное письмо администрации Владивостока коллективу Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» и заместителю начальника Дальневосточной железной дороги Андрею Ваулину. Также обладателями благодарственных писем, почетных грамот и подарков от администрации приморской столицы стали лучшие сотрудники отрасли.

«Дорогие ветераны и работники железнодорожного транспорта, поздравляю вас с профессиональным праздником! Владивосток – особенный город на железнодорожной карте страны. Всего через 30 лет после основания нашего города было начато строительство Транссибирской железнодорожной магистрали – связующего звена всей России. Поэтому каждый День железнодорожника – это праздник для всего Владивостока, – отметил Константин Межонов. – Ваша работа всегда была и остается одной из самых ответственных и почетных. Желаю каждому из вас счастья, оптимизма, крепкого тыла и дальнейшего поступательного развития!».

В ходе торжественного мероприятия выступил заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Андрей Ваулин, он поздравил коллег, вручив лучшим сотрудникам отрасли почетные грамоты и подарки. Андрей Ваулин также отметил, что строительство и использование Транссиба дало мощный толчок развитию нашего региона. Сегодня Владивостокское отделение ДВЖД – самое крупное отделение на Дальневосточной железной дороге. За слаженной и бесперебойной работой железных дорог стоит труд тысяч специалистов. Железнодорожников всегда отличали трудолюбие, профессионализм, инициатива и добросовестное отношение к делу.

В рамках празднования Дня железнодорожника также состоялся праздничный концерт.

Корреспондент РИА VladNews понаблюдал за работой локомотивной бригады пригородного электропоезда сообщением "Владивосток - Спасск-Дальний - Владивосток".

Для справки:

День железнодорожника в России отмечают в первое воскресенье августа. В этом году праздник приходится на 6 августа.

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