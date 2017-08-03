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Будни железнодорожников: взгляд изнутри

Корреспондент РИА VladNews понаблюдал за работой локомотивной бригады пригородного электропоезда сообщением "Владивосток - Спасск-Дальний - Владивосток".
Фото: Максим Каленник Фото: Максим Каленник
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В Приморском крае ко дню железнодорожника прошел пресс-тур, организаторами которого была пассажирская компания "Экспресс Приморья" и руководство ДВЖД. Корреспондент РИА VladNews увидел ту часть работы железнодорожников, которая обычно скрыта от посторонних взглядов и понаблюдал за работой локомотивной бригады пригородного электропоезда сообщением "Владивосток - Спасск-Дальний - Владивосток". 

Проводники каждый день общаются с сотнями пассажиров, иногда им приходится принимать самое активное участие в спасении людей прямо в электричке - делать массаж сердца, вызывать скорую помощь к ближайшей станции, искать таблетки или помогать заблудившимся пассажирам. Технологии не стоят на месте, с недавних пор билеты проверяются по новому - все больше пассажиров, не желая стоять в очередях в пригородные кассы в часы-пик, покупают билеты на электрички через мобильное приложение "Пригород". Также там можно оперативно узнать расписание электричек. Билет приходит прямо на телефон. Для его проверки контролерам достаточно поднести свое считывающее устройство к телефону. Молодежи это внедрение пришлось по душе. 

Ежедневно приморские электрички наматывают километраж, сравнимый с протяженностью Транссиба. 50 электричек в день курсируют по Приморью этим летом. Увидеть железную дорогу и работу машинистов прямо в кабине не каждому дано. Машинисты считают, что в их профессии нужно быть подготовленными ко всем нестандартным ситуациям, повышать профессиональные знания, быть дисциплинированным и ответственным. Впервые была показана работа диктора железнодорожного вокзала, голос которого слышен в течении дня на вокзале Уссурийска. Ежедневно она прочитывает сотни объявлений и сообщений о прибытии, отправлении или задержке поездов и электричек, информацию об услугах, в том числе и об услуге поиска пассажира по фамилии и многое другое. 

После вокзала журналистов ждало знакомство с Уссурийским локомотиворемонтным заводом — филиалом АО «Желдорреммаш», который призван обеспечить потребности ОАО «РЖД», сервисных локомотивных депо и предприятий промышленности в капитальном ремонте и модернизации тепловозов, поставке ремонтных комплектов и запасных частей. Предприятие состоит из цехов основного и вспомогательного производств, а также цехов, обеспечивающих жизнедеятельность завода и его инфраструктуры. Заводом получен сертификат системы менеджмента бизнеса, соответствующий требованиям «Международного стандарта железнодорожной промышленности» (IRIS). 

По своим масштабам на территории Приморского края с Уссурийским ЛРЗ могут сравниться лишь несколько предприятий, занятых в области судоремонта. А в Уссурийске по объемам производства и по численности трудящихся заводу равных нет. По словам директора УЛРЗ Дмитрия Гусева, в этом году увеличилась производственная программа, ремонтируются локомотивы Восточного полигона и Центральной России. 

В настоящее время на заводе трудятся 2759 человек, более 800 из которых - женщины. Несмотря на опасное производство, в коллективе есть 27 человек с ограниченными возможностями. Рабочие места для них созданы в цехах основного производства – это дизельный, электромашинный, механокомплектовочный, энергосиловой, локомотивосборочный цеха и литейный участок, а также в заводоуправлении. Специализированные рабочие места организованы с учетом индивидуальных возможностей каждого инвалида. Сейчас в Приморье проживает несколько десятков тысяч человек с заболеваниями органов слуха и общими заболеваниями. Однако во многих населенных пунктах края для них, к сожалению, работы нет. А мощности данного предприятия дают возможность увеличить количество работников из числа людей с ограниченными возможностями до 70 человек. 

В связи с увеличением объема выпускаемой продукции завод сегодня нуждается в специалистах рабочих профессий. Требуются 15 токарей, 26 слесарей и 5 фрезеровщиков. Это те рабочие специальности, которые вполне могут освоить люди с инвалидностью. Кроме того, есть возможность практического обучения для них на базе производства и готовность создать для них новые рабочие места, а также обеспечить будущих коллег заводским общежитием. 

Автор фоторепортажа: Максим Каленник

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