Путин - о инвестпроектах в ДФО: «Здесь не должно быть никаких дворцов»

Стенгорамма выступления главы государства на совещании в Амурской области

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин выступил на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в ДФО, прошедшем 3 августа в Амурской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- За первые шесть месяцев 2017 года индекс промышленного производства здесь вырос на 103,2 процента, а по России – 102 процента, как известно, то есть здесь идёт развитие опережающими темпами; индекс строительства – 117,9 процента, по России – 100,2 процента; индекс инвестиций в основной капитал – 110,2, по России – 102,3 за первый квартал. Принято федеральных законов – 19, находится законопроектов в стадии подготовки к принятию – 16, подготовлено за это время актов Правительства – 72, в стадии подготовки находится ещё 27. Создано 17 территорий опережающего развития, - сказал Владимир Путин. - В 2017 году за счёт бюджетных инвестиций планируется построить 34 объекта инфраструктуры на сумму 6,7 миллиарда рублей.

Мы же знаем, мы много раз говорили о свободном порте Владивосток, заявлено 422 проекта на общую сумму 389 миллиардов рублей. Всего в работе на сегодняшний день – 758 проектов на общую сумму 2,2 триллиона рублей с созданием 110 тысяч новых рабочих мест до 2025 года. Кстати говоря, это без газового кластера и без газохимического, там ещё 1,2 триллиона.

За это время введено в эксплуатацию 40 новых предприятий на 16 миллиардов рублей, создано 2 тысячи новых рабочих мест. До конца 2017 года нарастающим итогом будет введено 85 предприятий на 115 миллиардов рублей с созданием 5,5 тысячи новых рабочих мест. Всё это говорит о том, что планы, которые мы перед собой ставим на Дальнем Востоке, реализуются. Как всегда, хотелось бы что-то делать побыстрее, но в целом по основным проектам мы соблюдаем и планы по срокам.

Мы с вами собрались здесь сегодня для того, чтобы поговорить прежде всего о реализации крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока. Проектов, которые должны создать новое качество роста экономики региона и его социальной сферы, дать мощный эффект в масштабах всей страны.

Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, в том числе как центров притяжения частных капиталов малого и среднего бизнеса. За счёт этого стимулировать приток квалифицированных кадров на Дальний Восток.

Хочу особо подчеркнуть, на примере ведущих дальневосточных проектов нам нужно отработать управленческие алгоритмы, решить системные вопросы, чтобы использовать этот опыт и здесь, на Дальнем Востоке, и на всей территории Российской Федерации, в других регионах страны.

О чём идёт речь. Прежде всего нужно обеспечить такие проекты инфраструктурной поддержкой и компетентным сопровождением со стороны всех уровней власти, предложить удобные финансовые, налоговые инструменты, помочь решить вопросы, связанные с поставками сырья и энергии, свести к минимуму, а если возможно – и к нулю, административные барьеры и всевозможные давления со стороны административных и правоохранительных органов. Мы говорим о крупных проектах, имея в виду и модернизацию БАМа, Транссиба, создание Восточного нефтехимического комплекса и амурского газохимического кластера. Только что, я уже говорил об этом, побывали на площадке Нижне-Бурейской ГЭС. Станция в том числе будет обеспечивать электричеством и новые промышленные предприятия, а также космодром Восточный. Считаю правильным, что был выбран именно опережающий подход к созданию энергетической инфраструктуры. Под создание газохимического кластера и Восточного нефтехимического комплекса созданы территории опережающего развития – «Свободный» и «Нефтехимический». С 1 августа впервые в России запущена комплексная система сопровождения инвестиционных проектов – резидентов территории опережающего развития.

Сегодня необходимо отработать конкретные механизмы взаимодействия с крупными инвесторами, в первую очередь имею в виду совместные усилия по созданию обеспечивающей инфраструктуры.

В программе развития Дальнего Востока на инфраструктуру газохимического кластера в Приамурье, например, заложено 12,5 миллиарда рублей. Давайте сегодня обсудим, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы, в том числе проанализируем предложения о том, чтобы инвестор получил эти средства в виде субсидий. Минфин это, в принципе, согласовал. И здесь нужно рассмотреть, какие изменения в законодательство для этого необходимы.

До конца текущего года должно начаться строительство ещё одного крупного объекта – Восточного нефтехимического комплекса, в Приморье на этот раз. Чтобы выйти на эти сроки, нужно решить вопросы обеспечения проекта газом и транспортной инфраструктурой. Имеется в виду строительство морского терминала в заливе Восток, железнодорожных подходов и нефтепроводов. Нужно здесь тоже разобраться с источниками финансирования, посмотреть, как организовать эту работу, где за счёт частных инвестиций, где за счёт поддержки со стороны государства. При этом напомню, что в декабре прошлого года были даны поручения по поддержке предприятия.

Далее. Для больших проектов, просчитанных на длительных горизонтах планирования, нужны гибкие налоговые решения. На Восточном экономическом форуме в прошлом году бизнес просил о продлении налоговых льгот резидентам территорий опережающего развития, которые реализуют долгосрочные проекты. Мы проработали эти предложения, и неделю назад Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, по которому инвесторы, вкладывающие более 100 миллиардов рублей в дальневосточные проекты, получат льготы по налогу на прибыль на срок до 19 лет. Я рассчитываю, что этот законопроект будет принят до конца года.

Мы долго спорили по поводу того, каков уровень отсечки этих вложений, этих инвестиций. Но давайте пока согласимся с Минфином, пускай это будет 100 миллиардов. Посмотрим, как это работает, и, может быть, потом и примем какие-то другие, более мягкие решения на этот счёт. И это нужно сделать как можно быстрее.

Ещё одна ключевая проблема крупных проектов, которые строятся с нуля, – это, конечно, кадровое обеспечение. Прежде всего мы должны привлекать наших российских специалистов и на этапе строительства, и в ходе эксплуатации новых предприятий. Важно по максимуму использовать кадровый потенциал дальневосточных компаний, университетов, училищ и так далее, других учебных заведений.

Что касается привлечения зарубежной рабочей силы, то здесь нужны очень аккуратные и гибкие решения, основанные на реальной объективной потребности, имея в виду и соответствующую квалификацию специалистов, имея в виду, конечно, и обязательства при реализации проектов по связанному финансированию и так далее. Но повторю ещё раз: мы прежде всего должны привлекать российских специалистов на всех этапах реализации этих проектов.

И конечно, нужно создавать удобную среду для жизни, комфортные условия для семей работников. Здесь, на Дальнем Востоке, этот вопрос особенно актуален. По сути, речь идёт о том, чтобы вокруг новых современных предприятий возникали такие же современные города и посёлки, удобные и привлекательные для людей. Привлекательные не только для дальневосточников, но и для всех граждан Российской Федерации.

На примере Амурского газоперерабатывающего завода мы видим, как крупный инвестор заходит в регион не только чтобы построить предприятия, но и ввести в строй жильё, причём, насколько я понимаю, это делается за счёт компании. Но что касается обеспечения работников социальными объектами, мы договорились, что это будет сделано за счёт субсидий. Как здесь поступить практически – или передать это на уровень региона, или сам инвестор это будет делать, важно только, чтобы это делалось в соответствии с требованиями самого региона. Если это «Газпром», то здесь не должно быть никаких дворцов, здесь должно быть всё удобно, по-современному, должно отвечать современным именно требованиям, без излишеств, но на хорошем уровне. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую в этих случаях процедуру предварительных проверок и согласований. Но, безусловно, без всяких сомнений, здесь инвесторам нужна поддержка со стороны государства и местных властей.

Правительство сейчас готовит законопроект о компенсации дальневосточным инвесторам затрат на внутреннюю инженерную инфраструктуру за счёт будущих налогов. Здесь тоже есть о чём поговорить, не буду вперёд забегать, надеюсь, в ходе сегодняшней дискуссии мы скажем об этом поподробнее.

И в завершение. Масштабная инвестиционная программа Дальнего Востока должна быть сопряжена с развитием транспортного кластера региона, имею в виду прежде всего БАМ и Транссиб. По проекту, который был утверждён три года назад, пропускная способность этих магистралей к 2020 году должна вырасти на 66 миллионов тонн, из них более 30 миллионов тонн должны приходиться на грузоотправителей Дальнего Востока. И хочу подчеркнуть, дальневосточные компании должны получить приоритетный доступ к транспортным услугам, иметь все возможности для полноценного снабжения и вывоза продукции.

Вот ещё что. Мы верстали все эти планы по развитию Дальнего Востока, предполагалось, не только предполагалось, исходили из того, что министерства и ведомства при планировании своих мероприятий будут учитывать планы развития Дальнего Востока, и мы не договаривались о том, что министерства и ведомства будут требовать какие-то дополнительные ресурсы. Судя по всему, это пока не очень удаётся нашим коллегам. Я хочу обратить на это ваше самое пристальное внимание, самое пристальное. Понимаю, что где-то, может быть, удобнее, комфортнее тратить деньги, но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает, и эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать. Я в ближайшее время попрошу соответствующих наших коллег проанализировать всё, что происходит в этой области, и хочу вас предупредить: мы самым внимательным образом посмотрим на результаты этой работы, самым внимательным образом.

Хочу ещё раз сказать, что есть государственные приоритеты, которые определяются и Президентом, и Правительством. И я прошу самым внимательным образом к этому отнестись. Не ревизовать наши решения на ведомственном уровне. Обязательно проанализируем и сделаем соответствующие выводы по этой практически текущей работе. Она в высшей степени важна. Не только вложения «Газпрома», или СИБУРа, или «Роснефти», или ещё каких-то крупных инвесторов, или энергетиков, «РусГидро». Текущая работа министерств и ведомств важна, и я хочу её увидеть.