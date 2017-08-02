Примгидромет опровергает информацию о штормовом предупреждении

Сейчас специалистами продолжается расчет траектории смещения тайфуна ​NORU

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Примгидромет уведомляет, что штормовое предупреждение ФГБУ «Приморское УГМС» на данный момент не объявляло, сообщает РИА VladNews.

Сейчас специалистами продолжается расчет траектории смещения тайфуна NORU, для более точного определения периода и степени влияния тайфуна на Приморский край. В ближайшие дни будет дано официальное штормовое предупреждение с видами и критериями ожидаемых опасных явлений.

Жителям и гостям Приморья стоит скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна (8-10 августа). Если есть возможность отказаться от дальних поездок в эти дни, то лучше их отложить. При реальной угрозе быть готовым свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Подъём уровня рек может достигать нескольких метров, что приведёт к затоплению автомобильных дорог. На всякий случай стоит подготовиться к оперативной эвакуации.