Приморские синоптики не исключают влияние супертайфуна Noru на Приморье

На данный момент Noru находится в Японии

Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В северо-западной части Тихого океана продолжается активная тайфунная деятельность, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на Примгидромет.

31 июля, тайфун Noru находился южнее Японских островов в районе с координатами 22,8° с.ш. 140,4° в.д. Вихрь медленно смещался над морской акваторией в западном направлении. Максимальный ветер вблизи центра 85 м/с.

По словам синоптиков, тайфун повернул на северо-запад. Есть вероятность выхода этого вихря в Японское море. О дальнейшей траектории тайфуна и степени его влияния на погоду Приморского края говорить ещё преждевременно. При изменении синоптической ситуации прогнозы будут уточняться.

Тайфун Nesat в минувшие выходные, пройдя над центральной частью острова Тайвань, вышел на юго-восточные провинции Китая, принеся с собой тропические ливни. Вихрь значительно ослабел, но дожди в этом регионе в ближайшие сутки сохранятся.

Ещё один тропический шторм, Haitang (10-ый по счёту), сформировался 29 июля над акваторией Южно-Китайского моря, в районе с координатами 18,2° с.ш. 116° в.д. Вихрь смещался на восток, северо-восток, затем повернул на северо-запад. Вечером, 30 июля, он вышел на Тайвань. Пройдя над островом, этот вихрь также вышел на юго-восток Китая, примерно на 100 км севернее тайфуна Nesat. Вчера, 31 июля, вихрь находился в районе с координатами 26,3° с.ш. 118,4° в.д. В ближайшие сутки тропический шторм, заполняясь, будет медленно смещаться над Китаем в северном, северо-западном направлении.