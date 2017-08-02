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Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал»

Генеральный менеджер клуба прокомментировал игру с Кореей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Приморские болельщики шокировали новых игроков команды ХК "Адмирал" во время игры со сборной командой Южной Кореи. Об этом в ходе пресс-конференции во Владивостоке заявил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Я думаю, что процентов 50 успеха команды ложится на плечи болельщиков. Все новички команды, которые на просмотре (на просмотровых контрактах - прим.ред.) находятся и которых мы взяли уже с контрактами... Честно говоря, мы обмениваемся мнениями после игр. И после игр со сборной Кореи все в шоке таком - в хорошем смысле - от болельщиков, - сказал Ильдар Мухометов. - Вроде, был и не полный стадион - а реакция болельщиков была очень эмоциональная, и ребята все это отметили - новички особенно. Ведь в своих прежних клубах они привыкли немножко в другой обстановке играть. Это очень радует, и я надеюсь, когда начнется сезон и трибуны начнут заполняться и будут полными, поддержка болельщиков будет несколько другая в эмоциональном смысле, и мы искренне на это надеемся.

-Спасибо вам, болельщикам, за вашу поддержку в течение всего сезона, - поблагодарил капитан команды "Адмирал" Оскарс Бартулис.

Также генеральный менеджер хоккейного клуба дал общую оценку команде после игр с корейцами:

- Первые - и пока последние - две игры с командой Южной Кореи... Тяжело пока оценить состояние команды. потому что ребята находятся под серьезными нагрузками. Как вы знаете, мы подошли к "экватору" подготовки к предстоящему сезону. Ребята тренируются много (по два раза в день), и поэтому тяжело на фоне этих нагрузок оценивать их. Но тем не менее, результат говорит сам за себя: все-таки, сборная Южной Кореи в этом году вышла в группу А, в которой играют сильнейшие команды мира, а в этом сезоне будет еще и принимать Олимпийские игры у себя и наверняка к ним готовится. Поэтому команда достаточно интересная, сильная, быстрая. И на этом фоне мы ("Адмирал" - прим.ред.) смотрелись неплохо, с учетом того, что ребята находятся под серьезными нагрузками. Безусловно, дальше будут проходить уже турниры ближе к началу сезона - и по ним мы уже будем определять основной состав, по ним также будем смотреть, в каком состоянии находится команда, - отметил Мухометов.

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