Более 300 зарядов фейерверка различного калибра озарили ночное небо Владивостока 13:46, 31 июля Более 300 зарядов фейерверка различного калибра озарили ночное небо Владивостока (Фото)
Маяк Скрыплева: закрытая территория 13:31, 31 июля Маяк Скрыплева: закрытая территория (Фото)
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице 13:00, 31 июля Работники владивостокского завода могут оказаться на улице (Эксклюзив)
Новостная лента
Июль, 31 понедельник
13:53
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
13:53
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
13:46
Более 300 зарядов фейерверка различного калибра озарили ночное небо Владивостока Фото
13:38
Тариф «Игровой» от «Ростелекома» выходит в море – на фрегате «Адмирал Макаров» от World of Warships
13:31
Маяк Скрыплева: закрытая территория Фото
13:19
ХК «Адмирал» одержал победу над сборной Кореи
13:07
Союз строителей СРО «Дальмонтажстрой» поздравляет с Днем строителя
13:00
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
12:50
СК: Задымление в медицинском учреждении ГУФСИН произошло в результате короткого замыкания
12:38
Более 20 тысяч нарушителей попались в камеры фото-видеофиксации в Приморье за минувшую неделю
12:26
В Приморье пропал ребенок
12:11
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье Фото
11:59
Отделение №4 МФЦ Владивостока будет закрыто два дня
11:48
В приморских школах ужесточаются меры безопасности
11:36
В Приморье пересчитали бизнесменов
11:23
Парашютист умер в Приморье в результате падения
11:11
В Приморье пропала 18-летняя девушка
11:00
Салат с опарышами продавали в приморском кафе
10:51
Получателям «дв-гектаров» могут начать выдавать готовые домокомплекты
10:39
День ВМФ во Владивостоке отметили грандиозным парадом Фото
10:27
Вторички в Приморье все так же обгоняют по ценам новостройки
10:20
Накал страстей перед выборами в Думу Владивостка растет
10:05
Во Владивостоке конфискованы опасные деликатесы
09:57
Нелепое ДТП произошло во Владивостоке
09:44
Мужчину с наркотиками задержали в Приморье
09:31
Прокуратура занялась гибелью осужденных во Владивостоке
09:18
Мужчина умер на улице Владивостока Фото
09:06
В Приморье при странных обстоятельствах пропал военнослужащий
08:53
Четверо заключенных погибли во время пожара в лечебном профилактическом учреждении Владивостока
08:44
Один авиарейс задерживается, два – прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:38
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 июля Адреса
08:33
Во Владивостоке сегодня тепло, без осадков
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

ХК «Адмирал» одержал победу над сборной Кореи

Счет матча 3:2
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Приморскому «Адмиралу» удалось обыграть корейскую сборную во второй раз, счет матча 3:2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

По традиции гости открыли счет, играя в меньшинстве. За 11 секунд до окончания первого периода Бутузов выдал изумительный пас на дальнюю штангу, а Махановский как обычно оказался в нужное время в нужном месте – 1:1.

Во втором периоде вывел «Моряков» в вперед Сергеенко, брошенный Кицыным на рандеву с голкипером – 2:1. Вскоре товарищи по атаке поменяли ролями: Сергеенко не пожадничал, и Кицын завершил выход два в одного броском под планку – 3:1. Однако Корея не сдалась, отквитав за две минуты до перерыва одну шайбу в большинстве – 3:2.

В третьем периоде обошлись без голов, хотя моментов создали приличное количество. За две минуты до сирены гости сняли вратаря и дважды чудом не забили.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье
12:11, 31 июля 2017 Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Приморье

Мероприятие объединило более двух тысяч участников со всей России

Экстремалов Владивостока приглашают помериться силами в трех видах спорта
17:14, 25 июля 2017 Экстремалов Владивостока приглашают помериться силами в трех видах спорта

Программа соревнований

Завтра спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Октябрьский»
17:03, 25 июля 2017 Завтра спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Октябрьский»

Начало соревнований в 19 часов

Приморский силач снова пошел на рекорд
14:44, 23 июля 2017 Приморский силач снова пошел на рекорд

Иван Савкин сдвинул с места 42-тонную махину в "Штыковских прудах"

Владивостокцы присоединились к самой массовой тренировке по боксу
13:49, 23 июля 2017 Владивостокцы присоединились к самой массовой тренировке по боксу

Участвовали более 10 тысяч человек из 10 городов России

Камил Гаджиев сообщил, что «Адмирал» закрыл долги по зарплате
15:12, 22 июля 2017 Камил Гаджиев сообщил, что «Адмирал» закрыл долги по зарплате

Исполняющий обязанности генерального директора ХК: Это нормальный финансовый процесс

МРЦ приглашает владивостокских ребят принять участие в V городском турнире по футболу
03:07, 21 июля 2017 МРЦ приглашает владивостокских ребят принять участие в V городском турнире по футболу

Турнир пройдет с 21 по 25 августа