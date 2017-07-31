ХК «Адмирал» одержал победу над сборной Кореи

Счет матча 3:2

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Приморскому «Адмиралу» удалось обыграть корейскую сборную во второй раз, счет матча 3:2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

По традиции гости открыли счет, играя в меньшинстве. За 11 секунд до окончания первого периода Бутузов выдал изумительный пас на дальнюю штангу, а Махановский как обычно оказался в нужное время в нужном месте – 1:1.

Во втором периоде вывел «Моряков» в вперед Сергеенко, брошенный Кицыным на рандеву с голкипером – 2:1. Вскоре товарищи по атаке поменяли ролями: Сергеенко не пожадничал, и Кицын завершил выход два в одного броском под планку – 3:1. Однако Корея не сдалась, отквитав за две минуты до перерыва одну шайбу в большинстве – 3:2.

В третьем периоде обошлись без голов, хотя моментов создали приличное количество. За две минуты до сирены гости сняли вратаря и дважды чудом не забили.