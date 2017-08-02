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Следственный комитет заинтересовало массовое отключение света на Дальнем Востоке

По факту случившегося проводится проверка
Фото: Flashsiberia.com Фото: Flashsiberia.com
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В Амурской области по факту отключения электроэнергии проводится доследственная проверка, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Амурской области.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии произошло на Дальнем Востоке. В результате аварии почти полмиллиона жителей ДВ остались без света на более, чем два часа. В редакцию поступили сообщения о том, что без электроэнергии частично находятся: Артем, Находка, Фокино, Партизанск, Владивосток, Новонежино. Жительница Находки рассказала, что в городских службах дать однозначный ответ никто так и не смог. В реанимациях города врачи обеспокоились таким длительным отключением света.

Как удалось выяснить позже, авария произошла на Бурейской ГЭС, где отключились сразу пять гидроагрегатов, мощность была снижена до нуля. Затем на Зейской ГЭС действием защит отключился гидрогенератор № 2 мощностью 225 МВт. Персоналом отключены гидрогенераторы №№ 4, 6 мощностью 225 и 215 МВт соответственно. Станция снизила нагрузку на 260 МВт (с 500 до 240 МВт). До нуля снизилась и мощность Благовещенской ТЭЦ.

На Приморской ГРЭС отключился энергоблок № 5 (210 МВт). Станция снизила рабочую мощность на 210 МВт.

Кроме того, как стало известно, В Хабаровском крае была обесточена высоковольтная линия, ведущая в Китай. Из-за этого были приостановлены поставки в эту страну электроэнергии из России. Также зафиксирован сбой в движении поездов.

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