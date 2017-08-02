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Масштабная авария на электросетях произошла на Дальнем Востоке

Почти 500 тысяч жителей остались без света
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Вчера, 1 августа, действием защит отключились пять работающих гидроагрегата: ВЛ 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская»; первая цепь ВЛ 500 кВ «Бурейская ГЭС – Хабаровская»; межгосударственная ВЛ 500 кВ «Амурская – Хэйхэ»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская – Волочаевка тяговая»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская – Левобережная» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Востока»), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики. Без электроэнергии остались около 500 тысяч жителей Дальнего Востока. 

Жители Приморья обеспокоились массовым отключением света по всему краю. В редакцию поступили сообщения о том, что без электроэнергии частично находятся: Артем, Находка, Фокино, Партизанск, Владивосток, Новонежино. Жительница Находки рассказала, что в городских службах дать однозначный ответ никто так и не смог. В реанимациях города врачи обеспокоились таким длительным отключением света. 

Как удалось выяснить позже, авария произошла на Бурейской ГЭС, где отключились сразу пять гидроагрегатов, мощность была снижена до нуля. Затем на Зейской ГЭС действием защит отключился гидрогенератор № 2 мощностью 225 МВт. Персоналом отключены гидрогенераторы №№ 4, 6 мощностью 225 и 215 МВт соответственно. Станция снизила нагрузку на 260 МВт (с 500 до 240 МВт). До нуля снизилась и мощность Благовещенской ТЭЦ.

На Приморской ГРЭС отключился энергоблок № 5 (210 МВт). Станция снизила рабочую мощность на 210 МВт.

Кроме того, как стало известно, В Хабаровском крае была обесточена высоковольтная линия, ведущая в Китай. Из-за этого были приостановлены поставки в эту страну электроэнергии из России. Также зафиксирован сбой в движении поездов.

В пресс-службе Минэнерго РФ сообщают, что нарушения в работе объединенной энергосистемы Дальнего Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объеме, ситуация находится на особом контроле.

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