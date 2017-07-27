Эксперт: Министр Соколов засомневался в адекватности команды Миклушевского

Политический обозреватель Андрей Калачинский прокомментировал тему ремонта дорог

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Владивосток попал в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги России». Как ранее сообщало РИА VladNews, Приморью выделено 625 млн рублей федеральных денег. Поскольку в заявке указана «Владивостокская агломерация», то ремонт дорог предусмотрен также в Артеме, Шкотовском и Надеждинском районах.

В своем Facebook политический обозреватель Андрей Калачинский прокомментировал эту тему:

"Всем понятно, что контракты на ремонт дорог надо заключать зимой. Ну, весной. Ну, в мае , наконец. И вот , в самом конце мая министр транспорта Максим Соколов публично заявил: ««Особую озабоченность вызывает Владивосток, где не объявлено ещё ни одного аукциона или конкурса. Я неоднократно лично обращался к своему коллеге Владимиру Миклушевскому. До сих пор никаких адекватных действий не принято. По данной агломерации складывается ощущение о полном отсутствии интереса к проекту».

Такие слова неприятно произносить и слушать тоже. К тому же министр грозился деньги передать другим более адекватным регионам. Поэтому в июне в Приморье быстренько провели конкурс среди подрядчиков.

С июля Владивосток раскопан и перекопан. На Народном проспекте вынули трамвайные рельсы и посередине дороги трамбуют гравий. На Светланской ломают старые бордюры, чтобы заменить их на каменные. Этому хаосу уж четыре недели и все видят, как быстрая, энергичная работа строителей сменилась неспешной и даже ленивой, а кое-где рабочих и вовсе не видно.

В чем дело? Не поверите: у края нет денег на аванс .

Дороги и улицы нужно отремонтировать перед вторым Восточным экономическим форумом, что пройдёт в сентябре и соберет, как минимум, трех глав государств – обещался премьер-министр Японии, просился новый президент Ю.Кореи и точно будет В.В.Путин. Эти стройки попали под программу, которую финансируют из федерального, краевого и муниципального бюджета.

Так вот, мэрия Владивостока свою часть средств выделила. А край – задерживает.

Месяц назад и.о. мэра Владивостока Константин Межонов сказал мне, что на этот раз подряды на ремонт улиц города выиграли крупные компании, которые вообще-то должны основные работы провести за свой счет ( или перекредитовавшись в банках), а деньги получат, только когда всё будет принято заказчиком. Как я понял, это был одним из условий конкурса, чтобы в город зашли серьезные строительные предприятия, а не «фирмы однодневки», с которых потом не спросишь, что ж, вы, негодяи, опять асфальт в лужи положили? Тем не менее, даже этим солидным фирмам положен аванс в 30 процентов.

Вся эта история была бы историей о том, как неторопливо проходят средства от Москвы до самых до окраин. Или о том, что администрация края не хочет связываться с федеральными деньгами, потому что на каждый федеральный рубль нужно вложить свой, а где его взять?

Но ведь она могла бы и быть «историей успеха» губернатора, который «выбил деньги из Москвы» и показал Игорю Пушкареву, как нужно ремонтировать дороги в столице края. Ведь этот новый ремонт дорог разворачивается на фоне другой истории, в которой рассказывается, как мэра Владивостока Игоря Пушкарева собираются судить за то, что компания «Востокцемент» поставляла на стройки города авансом стройматериалы на миллиард рублей, а потом вообще простила этот долг.

Я бы на месте губернатора края всё бы сделал, чтобы показать, как можно быстро и качественно делать ремонт дорог в городе «по закону». Если Пушкарев ремонтировал дороги, «нарушая закон», как уверяет следствие, то покажите, как надо работать « в рамках бюджетного процесса».

Увы, весь город видит, что строители простаивают и темпы работ упали.

Похоже, что у губернатора нет в казне денег, отложенных на эти стройки. Он, может, надеялся «Хайят» продать, а никто не купил. У губернатора так же нет влияния на поставщиков стройматериалов, которые могли бы дать свою брусчатку и бетон авансом. Могли бы, но история «Востокцемента» и арестованного мэра, учит их совершенно другому: в бизнесе не может быть никакого благородства и патриотизма.

Боюсь, эта история с ремонтом дорог по федеральной программе, не добавит авторитета губернатору Миклушевскому. Не так часто федеральный министр произносит речи о неадекватности действий руководителя региона".