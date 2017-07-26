Депутаты обсудили легендарные долгострои Приморья - Hyatt и онкодиспансер

Во Владивостоке состоялось заседание фракции партии «Единая Россия»

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось заседание фракции партии «Единая Россия», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Одним из главных вопросов заседания фракции стала информация о ходе строительства во Владивостоке Приморского краевого онкологического диспансера (строится с начала 2000-х) и пристройки к радиологическому корпусу. Четырехэтажный палатный корпус онкодиспансера рассчитан на 40 пациентов. Закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Планируется, что первых пациентов новый корпус диспансера примет в первом квартале 2018 года.

- Строительство этого медицинского учреждения крайне необходимо здравоохранению Приморья и должно быть закончено в срок, - считает руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗС Александр Костенко.

На заседании также была рассмотрена информация о строительстве отеля Hyatt на Корабельной набережной Владивостока. Работы ведутся генеральным подрядчиком – «Единой дирекцией по строительству объектов на территории Приморского края», а субподрядчиком выступает ремонтно-строительная компания «КФК». Сейчас на строительной площадке задействовано более 280 человек, организована работа в ночную смену. Строительная готовность объекта составляет около 90%. Срок окончания строительства 5-звездочной гостиницы – середина 2018 года.