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Прокуратура: Глава администрации Уссурийска ответил за ошибки подчиненных

Евгений Корж получил на руки прокурорское представление
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Прокуратура города Уссурийск Приморского края в ходе проверки исполнения законодательства при предоставлении муниципальных услуг выявила нарушения в деятельности муниципалитета. Надзорные мероприятия были организованы по жалобе местного жителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратура Приморья.

Проверяющие установили факты нарушений должностным лицом городской администрации требований административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», повлекшие предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков.

С целью устранения выявленных нарушений закона городским прокурором внесено представление главе администрации Уссурийского городского округа.

Во исполнение требований прокурора два должностных лица администрации привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Кроме этого, по постановлению прокурора, начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

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