Политолог: Арест вице-губернатора Приморья - мощный удар по позициям Миклушевского 16:52, 26 июля Политолог: Арест вице-губернатора Приморья - мощный удар по позициям Миклушевского (Эксклюзив)
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Актуальный комментарий

Политолог: Арест вице-губернатора Приморья - мощный удар по позициям Миклушевского

Есть риск, что Вишнякова уволят по "сценарию Ежова"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Задержание вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал известный в регионе политолог Павел Наливайко.

- В подобных ситуациях, как правило, нужно обращать внимание на политический аспект, так впереди длительный процесс предварительного следствия, где всё может быть не так однозначно, - отметил Наливайко. - Я бы выделил тот факт, что установлен очередной "антирекорд" по аресту в команде губернатора Владимира Миклушевского. Это уже третий вице-губернатор (после Олега Ежова и Сергей Сидоренко), задержанные за последние пятнадцать месяцев. Пока мы видим, что администрация края в очередной раз не даёт никаких комментариев, при этом я не исключаю, что Вишнякова могут уволить по "сценарию Ежова", т.е. "вчерашним числом". Символично ещё и то, что этот арест произошёл в преддверии Восточного экономического форума. Казалось бы, позиции губернатора только-только пришли в стабильное состояние - и вот очередной громкий арест. В любом случае эти события наносят мощнейший удар по позициям губернатора.

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