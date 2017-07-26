Стало известно, где обитает больше всего медуз 15:28, 26 июля Стало известно, где обитает больше всего медуз (Эксклюзив)
Птица в проводах стала причиной масштабной аварии во Владивостоке 15:17, 26 июля Птица в проводах стала причиной масштабной аварии во Владивостоке
Жесткая антисанитария в детских лагерях шокировала прокуратуру в Приморье 15:06, 26 июля Жесткая антисанитария в детских лагерях шокировала прокуратуру в Приморье
Новостная лента
Июль, 26 среда
15:33
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
15:33
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
15:33
Летние скидки на покупку квартиры в жилом комплексе «Академический» Фото
15:28
Стало известно, где обитает больше всего медуз Эксклюзив
15:17
Птица в проводах стала причиной масштабной аварии во Владивостоке
15:06
Жесткая антисанитария в детских лагерях шокировала прокуратуру в Приморье
14:57
Во Владивостоке из окна на 13 этаже выпал мужчина Видео
14:46
Во Владивостоке будут судить злостную мать-кукушку
14:34
Таинственные яйца задержаны в Приморье
14:25
Владивосток столкнулся с первыми последствиями отсутствия Игоря Пушкарёва Эксклюзив
14:14
Ответственность за сгоревшие села возложат на невнимательных приморцев
14:03
Приморские депутаты решают, как лишиться зарплаты
13:56
Пьяный хабаровский подросток устроил переполох на вокзале в Уссурийске
13:46
Эксперт: Медузы-крестовики опасны для человека
13:35
Игорь Пушкарев: Оставайтесь людьми!
13:24
В Приморье принят закон об охране воздуха
13:13
В СИЗО Владивостока предотвращена переброска 45 телефонов и 24 сим-карт
13:02
Дмитрий Медведев разрешил иностранным гостям Владивостока не оформлять визы
12:54
Депутаты обсудили легендарные долгострои Приморья - Hyatt и онкодиспансер
12:43
Владивостокская фирма захватила земельный участок
12:32
Владивостокцы оккупировали пляжи Фото
12:21
Во Владивостоке дорогой внедорожник сбил одним ударом двух детей на «зебре» Эксклюзив
12:12
В Приморье разыскивают беглого преступника Фото
12:02
Как изменится бюджет Приморья?
11:51
В приморской больнице лечили «мертвые души»
11:39
Пробки на Народном проспекте во Владивостоке продлятся до октября
11:28
УМВД: В Приморье стали реже убивать
11:16
Медузы-крестовики атакуют приморцев Видео
11:07
Во Владивостоке автолюбитель серьезно сбил 8-летнего велосипедиста Эксклюзив
10:55
Стали известны подробности страшной аварии в Приморье Эксклюзив
10:44
Девушка из Владивостока может стать «Улыбкой Вселенной 2017»
10:33
Страшная авария унесла жизни двух мотоциклистов из Приморья Фото и Видео
10:22
​Продление ареста директора МУП "Дороги Владивостока" было произведено с нарушениями Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4170 (109) от 26 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Троллейбус довезет до «Фетисов-арены»?
Сокровища и чудовища залива Петра Великого
Фестивалю пожелали семь футов
Кто жил в «Океане» до нашей эры?
Городской летний лагерь КВН набирает команды
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Стало известно, где обитает больше всего медуз

Комментарий доктора биологических наук
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков рассказал, где обитает больше всего медуз, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"В районе Владивостока крестовиков больше всего бывает возле Океанской, Санаторной, Седанки, в бухтах Муравьиная, Тавайза, Новик и в других местах, включая Шамору, где мелко, есть заросли травы и вода хорошо прогревается. Раньше, в советское время, в местах массового купания морскую траву, где обитают крестовики, заранее скашивали", - говорит Владимир Александрович.

Напомним, ранее агентство сообщало, что на пляже на Шаморе, в районе скалы Любви, отдыхающие заметили медуз-крестовиков. Доктор биологических наук Владимир Раков рассказал, чего стоит ожидать от морских обитателей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Птица в проводах стала причиной масштабной аварии во Владивостоке
15:17, 26 июля 2017 Птица в проводах стала причиной масштабной аварии во Владивостоке

Восстановительные работы ориентировочно продлятся до 17 часов

Жесткая антисанитария в детских лагерях шокировала прокуратуру в Приморье
15:06, 26 июля 2017 Жесткая антисанитария в детских лагерях шокировала прокуратуру в Приморье

Три руководителя лагерей получили прокурорские представления

Во Владивостоке из окна на 13 этаже выпал мужчина
14:57, 26 июля 2017 Во Владивостоке из окна на 13 этаже выпал мужчина

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке будут судить злостную мать-кукушку
14:46, 26 июля 2017 Во Владивостоке будут судить злостную мать-кукушку

Женщина уже несколько раз несла уголовную ответственность за неуплату алиментов

Таинственные яйца задержаны в Приморье
14:34, 26 июля 2017 Таинственные яйца задержаны в Приморье

Товар был изъят прямо на трассе и позднее будет уничтожен

Пьяный хабаровский подросток устроил переполох на вокзале в Уссурийске
13:56, 26 июля 2017 Пьяный хабаровский подросток устроил переполох на вокзале в Уссурийске

Его матери пришлось ехать за сыном во Владивосток

В СИЗО Владивостока предотвращена переброска 45 телефонов и 24 сим-карт
13:13, 26 июля 2017 В СИЗО Владивостока предотвращена переброска 45 телефонов и 24 сим-карт

Нелегальная передача конфискована, проводится проверка