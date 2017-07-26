Стало известно, где обитает больше всего медуз

Комментарий доктора биологических наук

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков рассказал, где обитает больше всего медуз, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"В районе Владивостока крестовиков больше всего бывает возле Океанской, Санаторной, Седанки, в бухтах Муравьиная, Тавайза, Новик и в других местах, включая Шамору, где мелко, есть заросли травы и вода хорошо прогревается. Раньше, в советское время, в местах массового купания морскую траву, где обитают крестовики, заранее скашивали", - говорит Владимир Александрович.

Напомним, ранее агентство сообщало, что на пляже на Шаморе, в районе скалы Любви, отдыхающие заметили медуз-крестовиков. Доктор биологических наук Владимир Раков рассказал, чего стоит ожидать от морских обитателей.