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Эксперт: Медузы-крестовики опасны для человека

Специалист прокомментировал появление медуз в крае
Фото: Animalreader.ru Фото: Animalreader.ru
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал недавнее появление медуз на Шаморе, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее агентство сообщало, что на пляже на Шаморе, в районе скалы Любви, отдыхающие заметили медуз-крестовиков. Доктор биологических наук Владимир Раков рассказал, чего стоит ожидать от морских обитателей.

"Медуза-крестовик или гонионема (Gonionemus vertens) - широко распространенный в наших водах вид гидроидных медуз. Да и по срокам, и состоянию погоды они в это время активны в местах купания. Всплеск их численности обычно отмечают в августе-сентябре в относительно сухие и теплые годы.

Появляются в апреле-мае, а к середине лета достигают максимальных размеров до 30-40 мм. Характерным для них является "крест" желтовато-коричневого или красного цвета - это половые железы внутри прозрачного колокола. По его краям обычно несколько десятков длинных щупалец, несущих ядовитые стрекательные клетки, которые "разряжаются" при прикосновении к ним. Их длина может превышать диаметр колокола медузы. щупальца нужны медузам для захвата своих жертв - мелких рыбок, креветок, которыми медузы и питаются. Поэтому и порция яда у них рассчитана на такие жертвы, и человека он убить не может", - рассказывает Владимир Александрович.

Но все же крестовики представляют опасность для человека: 

"Крестовики опасны для человека, так как их яд обладает нервно-паралитическими свойствами. Почувствовать "укус" медузы-крестовика можно почти сразу - как удар током. Основные признаки отравления: приступы удушья с сухим кашлем, могут возникнуть судороги, а через какое-то время подняться температура тела. "Укус" медузы-крестовика не смертелен, хотя и известны случаи когда человек от судорог мог утонуть. Обычно все симптомы проходят в течение пяти дней, и в случае "укуса" медузы необходимо обязательно выйти из воды на берег, успокоится и прилечь или сеть в тени. Можно охладить место укуса холодной водой, выпить препараты от аллергии и успокоительное. Детей, которые переносят "укус" медуз острее, чем взрослые, необходимо отвезти в ближайшую больницу или поликлинику, вызвать "скорую помощь". Взрослые - в зависимости от самочувствия", - советует доктор биологических наук.

Кроме того, эксперт не советует купаться в тех местах, где есть вероятность встретить медуз. Обычно морские обитатели прячутся в зарослях.

"Однако мелких медуз можно увидеть даже совсем близко у берега, где глубина по щиколотку. Были случаи, когда родители поливали малыша на берегу морской водой, зачерпнутой возле берега, и не замечали в ней крестовиков. Поэтому надо внимательно осматривать воду, в том направлении куда плывешь. Медуза-крестовик также не способна "ужалить" сквозь одежду, гидрокостюм, закрытый купальник", - говорит Владимир Раков.

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