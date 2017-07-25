В администрации Владивостока подведены итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике

На 2017 год запланировано поступление земельного налога в сумме 1 329 595 тыс. рублей

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города состоялось в администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На заседание были приглашены руководители предприятий, имеющих задолженность по земельному налогу.

В результате комиссией принято решение - рекомендовать руководителям предприятий принять экстренные меры к погашению всей задолженности.

К слову, на 2017 год запланировано поступление земельного налога в сумме 1 329 595 тыс. руб., фактически на 1 июля 2017 года в бюджет поступило 687 218 тыс. руб. Темп роста к аналогичному периоду 2016 года составил 98, 1 %.

Кроме того, в ходе заседания были подведены итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике за первое полугодие 2017 года.

За 6 месяцев 2017 года при главе города Владивостока, при административно - территориальных управлениях по районам города Владивостока проведено 119 заседаний межведомственных комиссий по налоговой и социальной политике. Рассмотрено 1090 предприятий, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации - 539.Повысили уровень оплаты труда 232 предприятия из числа заслушанных по вопросам оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 239,3млн.руб., в том числе в бюджет города 28,3 млн. руб.

В рамках деятельности межведомственной комиссии по налоговой и социальной комиссии организована работа по ведению мониторинга ситуации по выплате заработной платы работникам организаций и предприятий города Владивостока.