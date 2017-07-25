Статистика: В Приморье упало производство тепла и электричества

Итоги I полугодия 2017 года

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В I полугодии 2017 года промышленными предприятиями Приморского края отгружено продукции на 125.3 млрд. рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 63.2% всей отгруженной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Индекс производства в январе-июне 2017 года составил 102.8% к соответствующему периоду 2016 года, в обрабатывающих производствах - 109%, электроэнергетике - 97%, в добывающих отраслях - 89%, в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов - 76%.

Рост наблюдался в следующих производствах: производство электрического оборудования (в 2.3 р), мебели (на 43%), металлургическое производство (на 29%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 26%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 24%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (на 17%), производство текстильных изделий (на 14%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 6%), химическое производство и производство транспортных средств и оборудования (на 3%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения наблюдается рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 22%), цемента и раствора строительного (на 18%), товарного бетона (на 15%), пиломатериалов (на 3%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.

Из пищевых продуктов в январе-июне 2017 года увеличилось производство крупы (в 2.2 р), мяса и субпродуктов птицы домашней, нектаров фруктовых и овощных (в 1.6 р), молока (на 27%), масла растительного нерафинированного (на 18%), кисломолочных продуктов (на 13%), рыбы и рыбопродуктов (на 4%), кондитерских изделий (на 3%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий.

В январе-июне 2017 года сократилась добыча металлических руд (на 23%) и добыча угля (на 11%). Рост наблюдался в добыче прочих полезных ископаемых (на 11%).

Выпуск электроэнергии и теплоэнергии в январе-июне 2017 года снизился, соответственно, на 5% и 1%.