Глава МЧС России взял под личный контроль ситуацию в Приморье

Регион снова затопило

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Глава МЧС России Владимир Пучков провел заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в ходе которой дал указание направить дополнительные силы спасателей в пострадавший от дождевого паводка Приморский край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы привели в повышенную готовность федеральную группировку сил, с руководством Приморского края обговорены все ключевые моменты, и мы готовы перебросить дополнительные силы и средства в проблемные районы», - сказал министр.

В Приморье в результате проливных дождей были подтоплены дома и повреждены дороги. Сейчас подтопленных населённых пунктов нет, в нескольких из них для местных жителей организованы лодочные переправы из-за повреждённых мостов и дорог. Уровень воды падает.

Глава чрезвычайного ведомства взял под личный контроль обстановку в регионе.

«Возьмите под жёсткий контроль все подтопленные участки дорог, запретите передвижение в ночное время суток и организуйте дополнительные посты ГИБДД и спасателей», - сказал во время совещания Владимир Пучков. Он дал поручение руководителям на местах доводить все маршруты объезда до водителей.

Глава МЧС России также обратил внимание на работу аварийно-спасательных бригад.

«Оценочные группы и аварийно-восстановительные бригады должны ещё раз провести мониторинг состояния линий энергетики для того, чтобы рабочая неделя началась в штатном режиме. В понедельник все бригады должны беспрепятственно начать профилактические работы, так как подмыто большое количество опор», - пояснил Владимир Пучков.

Напомним, глава МЧС Владимир Пучков посещал Приморский край сразу после прохождения тайфуна "Лайонрок".