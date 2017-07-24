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Подельник вице-губернатора Приморья скоро пойдет под суд

По коррупционному делу гендиректора строительной компании утверждено обвинительное заключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при строительстве пожарного депо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Прокурор края утвердил обвинительное заключение в отношении гендиректора строительной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

По версии следствия, мужчина использовал свое служебное положение генерального директора ООО «Приморье Девелопмент» при хищении бюджетных средств.

Так, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и генеральным директором указанного общества заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию «Обеспечение населенных пунктов Приморского края объектами пожарной охраны (пожарные депо) краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края» пожарное депо в Красноармейском районе.

После этого, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств и используя свое служебное положение, злоумышленник организовал изготовление актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, содержащих заведомо недостоверную информацию о фактически выполненных работах и их стоимости, а также счетов на оплату невыполненных в полном объеме работ.

В дальнейшем, на основании этих документов и гарантийного письма от имени ООО «Приморье Девелопмент» на расчетный счет компании злоумышленника зачислены денежные средства в размере, превышающем фактическую стоимость выполненных работ. 

В результате таких действий бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 25 млн 302 тыс. рублей, которыми генеральный директор распорядился по собственному усмотрению. 

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В рамках расследования к фигуранту заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба, приняты меры обеспечительного характера. Так, на имущество обвиняемого (в т.ч. жилое помещение, строительные материалы, денежные средства), наложен арест. 

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Отметим, что вторая сторона попавшей в поле зрения следствия сделки - это бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов. Эти дела выделены в отдельные производства. Судебный процесс экс-помощника Владимира Миклушевского начался несколько ранее. Ожидается, что в среду, 26 июля, по делу Ежова состоится первое заседание в открытом режиме.

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