Приморский поселок бунтует против строительства угольного терминала

Жители Славянки хотят выйти на митинг 12 августа - но подписи под письмом Путину собираются уже сейчас

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Жители поселка Славянка Приморского края планируют провести митинг против строительства резидентом СП Владивосток угольного терминала рядом с районами Рыбак и Веселая поляна; собраться жители поселка планируют 12 августа, а для этого подать заявление в муниципалитет нужно будет после 27 июля. Впрочем, уверена активист и организатор митинга Наталья Цыс, о предстоящем митинге знают уже не только практически все горожане, но и сотрудники местной администрации. Во время пикета планируется также собирать подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Впрочем, процесс сбора подписей идет уже сейчас:

- Я распечатала более пятидесяти экземпляров в бумажном виде, - рассказала в беседе корреспонденту РИА VladNews Наталья Цыс. - В Славянке много пенсионеров, да и не все люди "дружат" с компьютером. Теперь экземпляр обращения лежит почти в каждом магазине - и люди подписываются. А вот в интернете петиция пошла медленно - но она все же сыграла свою роль: народ мобилизовался.

Как стало известно, в митинге примут участие экологи, а также жители Посьета и Находки, на себе прочувствовавшие все прелести соседства с угольными терминалами. Конечно, крупный бизнес, решивший строить терминал в Славянке (курортная зона на юге Приморья, практически окруженная заповедниками), уверяет граждан в том, что перевалка угля будет осуществляться закрытым способом. Однако люди не верят: ведь ввод в эксплуатацию будет производиться постепенно, а гарантий того, что уголь будут перегружать не открытым способом с самого начала - никто не давал. Также компания уверяет, что это будет первый закрытый угольный терминал в России - но, отмечают жители Славянки - кто представит доказательства успешности такого опыта в условиях РФ?

Сейчас на Рыбаке, в непосредственной близости от которого и планируется строить терминал, находятся шесть рыбных хозяйств. При создании терминала они погибнут, уверены жители Славянки.

Поэтому люди собирают подписи, чтобы отправить письмо президенту, в край и всем возможным инстанциям. Впрочем, одно обращение в администрацию главы России местные жители уже отправили - и даже успели получить ответ, суть которого сводится к тому, что вопрос сначала нужно решать на уровне края, а потом уже писать на имя руководителя государства. Однако в 2014 году, по данным местного телеканала, здесь происходила аналогичная ситуация, люди митинговали против устройства угольного терминала, и губернатор Приморья Владимир Миклушевский тогда торжественно пообещал, что никакого угля в Славянке не будет.

- Мы собираем подписи, чтобы доказать: строительства угольного терминала не хотят не сотня жителей - нас тысячи, - сказала Наталья Цыс, отметив, что пока власти предержащие фактически отделываются формальными отписками, типа ""Учту Ваши замечания" от Владимира Жириновского.

Напомним, в поселке Славянка резидент СП Владивосток планирует строить терминал по перевалке угля. Посёлок утонет в угольной пыли, а число заболеваний лёгких возрастет, уверены местные жители. Посёлок полон детей и пенсионеров. И многие жители Славянки уверены: если здесь все же появится угольный терминал, нужно уезжать.