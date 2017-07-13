Крупный бизнес строит угольные терминалы на курортах Приморья

Теперь тревогу бьют жители Славянки

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В курортных зонах Приморского края продолжают строить угольные терминалы, несмотря на протесты местных жителей, экологов и экономистов, которые против строительства стивидора в районе Славянки еще с 2012 года. Соответствующая петиция появилась на сайте общественных инициатив Change.org, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Строительством занимается резидент СП Владивосток, который объявил о том, что перевалка будет осуществляться закрытым способом. Но местные жители не верят, что это хорошая идея:

"Пгт. Славянка расположен на полуострове Брюса, который обдувается всеми ветрами, и какие бы "закрытые" технологии не присутствовали, мы все будем дышать угольной пылью. Погибнет уникальнейшая флора и фауна, - пишет автор петиции Наталья Цыс. - Рядом с пгт. Славянка располагается заказник «Барсовый» и национальный парк «Земля леопарда». С моря к Славянке примыкает восточный участок «Дальневосточного морского заповедника»".

Кроме того, отмечает автор петиции, "Начало строительства экологически вредного производства нарушает закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ Глава 3, ст. 13– «Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду» п.2 «При размещении объектов, хозяйственная или иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения».

Мы не хотим для себя судьбы Посьета и Находки, которых убивает уголь".

Под петицией уже подписались почти 1,5 тысячи человек. "Не убивайте нас, наших детей и внуков, нам некуда бежать!" - призывают президента России Владимира Путина и крупный бизнес жители юга Приморья.