Синхронистки из Владивостока стали победительницами на престижных Всероссийских соревнованиях

Ученицы СК «Чемпион» привезли домой золотые медали и стали третьими по России в командном зачете

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Ежегодные Всероссийские соревнования по синхронному плаванию среди детей «Черноморская русалочка» проводились в Сочи с 3 по 8 июля. Чтобы участвовать в них, претендентки в течение года проходили непростой отбор – первенство города и края. В итоге, в Сочи поехали 12 человек, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на СК «Чемпион».

Золото в номинации «Соло» (среди 2008 года рождения и младше) завоевала Анастасия Зайцева. Она же, вместе с Александрой Гавричкиной получила высшую награду в номинации «Дуэт».

- Так же, девочки из Владивостока выступили в группе. Им не удалось занять призового места, но представленная программа была отмечена судьями – оценивались сложность, художественное впечатление, техника исполнения. Таким образом нам удалось занять третье место в командном зачёте. Первое место досталось Санкт-Петербургу, а второе – Ростову, - рассказала тренер победительниц, инструктор водных программ СК «Чемпион» Юлия Альбакур. – Помимо этого, судьи выбирали лучшую спортсменку определенного года рождения и вручали ей статуэтку. Лучшими «русалочками» 2006 и 2009 года стали Алиса Мань, и Анастасия Зайцева.

По словам Юлии, синхронное плавание – одно из самых популярных спортивных направлений во Владивостоке для девочек.

– Конечно, синхронное требует немало материальных затрат и, конечно времени, ведь тренироваться детям нужно ежедневно. Однако, посещая это направление ребенок развивается всесторонне. Ведь синхронное плавание – это и умение держаться на воде и танцы, акробатика, и даже небольшое музыкальное образование, не говоря уже о безусловной пользе для здоровья, - подытожила инструктор СК «Чемпион».