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Участник ДТП с перестрелкой угрожает журналисту расправой

Администратор популярного сообщества написал заявление в полицию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Администратор одного из популярных сообществ в Instagram стал невольным участником нашумевшей истории с перестрелкой и ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Корреспонденту агентства стало известно, что водитель автомобиля, ставшего участником ДТП после перестрелки в Большом Камне, прислал администратору одного из популярных интернет-сообществ Instagram сообщения с угрозами. Участник нашумевшего инцидента объяснил свое агрессивное поведение тем, что журналист выложил в сеть недостоверную информацию, за что первый пообещал буквально "разорвать его". Из этических соображений агентство не стало публиковать аудиозаписи, присланные мужчиной.

В сообщениях парня администратор сообщества ДПС-Контроль уловил угрозу в адрес представителя СМИ, о чем немедленно сообщил в правоохранительные органы, написав заявление:

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