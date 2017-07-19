Участник ДТП с перестрелкой угрожает журналисту расправой

Администратор популярного сообщества написал заявление в полицию

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Администратор одного из популярных сообществ в Instagram стал невольным участником нашумевшей истории с перестрелкой и ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Корреспонденту агентства стало известно, что водитель автомобиля, ставшего участником ДТП после перестрелки в Большом Камне, прислал администратору одного из популярных интернет-сообществ Instagram сообщения с угрозами. Участник нашумевшего инцидента объяснил свое агрессивное поведение тем, что журналист выложил в сеть недостоверную информацию, за что первый пообещал буквально "разорвать его". Из этических соображений агентство не стало публиковать аудиозаписи, присланные мужчиной.

В сообщениях парня администратор сообщества ДПС-Контроль уловил угрозу в адрес представителя СМИ, о чем немедленно сообщил в правоохранительные органы, написав заявление: