Что ждет евро в ближайшем будущем: последние новости

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Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Центральный Банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.37 рублей, а евро- 68.40 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщают, что российская валюта немного укрепилась по отношению к доллару. Однако неутешительный прогноз дают европейской валюте. В случае развития ралли евро на международном рынке, пара евро/рубль способна уверенно пройти отметку 70 рублей уже в начале следующей недели.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 59.50 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина, 18 за 59.00 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 68.80 рублей, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 68.00 рублей за один евро.

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