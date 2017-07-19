В приморской ТОР строят новую подстанцию

В Спасском районе появится подстанция "Ключи"

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (входит в состав группы РусГидро) приступил к строительству подстанции 110/10 кВ "Ключи" в Спасском муниципальном районе. Новый энергообъект возводится по заказу АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с целью создания энергетической инфраструктуры ТОР «Михайловский». Финансирование проекта в размере более 499 млн рублей ведется из федерального бюджета.

Для доставки оборудования на территорию подстанции построена временная дорога. В июне завершено оформление всех земельных участков под строительство энергообъекта. Получено разрешение на строительство. На месте будущей подстанции выполнена планировка территории, ведется устройство заземления, установлены молниеотводы. Кроме этого, подготовлены котлованы под чаши силовых трансформаторов и под резервуар хранения воды, установлен маслосборник. Оборудование, которое будет смонтировано на энергообъекте, произведено российскими предприятиями.

По условиям договора, заключенного в 2015 году между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и АО «ДРСК», компания готовит электросетевую инфраструктуру для подключения двух из четырех зарегистрированных приморских ТОР - «Михайловский» и «Большой Камень». Все затраты на строительство электросетевой инфраструктуры в рамках договора на технологическое присоединение ведутся из федерального бюджета «Корпорацией развития Дальнего Востока».

Для обеспечения электроэнергией ТОР «Михайловский» приморским филиалом ДРСК будет построено еще три подстанции: 110/35/10 кВ - «Агрокомплекс», и две подстанции 35/10 кВ: «Дубки», «Ленинское», а также около 111 км линии электропередачи 10-110 кВ. Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 56,65 МВт. Строительные площадки сейчас развернуты в трех районах Приморья – Михайловском, Спасском, Черниговском.

В рамках строительства энергообъектов для ТОР «Большой Камень» в 4 квартале текущего года специалисты приступят к строительству ПС 110 кВ «Садовая» и ЛЭП 110 кВ. Установленная мощность подстанции составит 80 МВт. Новый энергообъект не только полностью обеспечит электроэнергией объект резидента ТОР, а также в перспективе сможет принять нагрузку жилищного строительства, объектов инфраструктуры – систем водо- и газоснабжения.

Завершить строительство подстанции «Ключи», а также других энергообъектов для ТОР «Михайловский» планируется к концу 2017 года.

ТОР «Михайловский» создана Постановлением Правительства РФ №878 от 21 августа 2015 года и специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. ТОР «Михайловский» представляет собой мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края.

На сегодня в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 16 заявок для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 65 млрд рублей с перспективой создать около 4 тысяч рабочих мест. Резидентами ТОР «Михайловский» являются 7 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 млрд рублей с перспективой создать более 2 тысяч рабочих мест.