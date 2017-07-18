Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой

Суд оставил Андрея Поплавского под стражей еще на три месяца - до полной трехлетки в СИЗО

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Во вторник, 18 июля, Фрунзенский районный суд Владивостока огласил решение об оставлении экс-руководителя Дирекции Управделами президента на Дальнем Востоке Андрея Поплавского, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, Андрей Поплавский обвиняется в растрате бюджетного миллиарда рублей.

Как сообщал корреспонденту РИА VladNews адвокат Александр Граф, постановлением суда мера пресечения в отношении Андрея Поплавского оставлена прежней - в виде заключения под стражу. Она продлена на срок 3 месяца, до 12 ноября 2017 года. В ноябре текущего года исполнится ровно 3 года с момента задержания Андрея Поплавского (14 ноября 2014 года). Все это время строитель Приморского океанариума провел в СИЗО, безвыходно:

- Аргументы государственного обвинения остаются практически теми же на протяжении всех этих лет: якобы, Поплавский может скрыться либо как-то повлиять на свидетелей. Каким образом он мог бы это сделать, не уточняется. Защита будет готовить жалобу в вышестоящую инстанцию, - отметил адвокат Андрея Поплавского.

Необходимо отметить, что нынешний срок пребывания в СИЗО для бывшего руководителя Дирекции Управделами президента на Дальнем Востоке - до 12 августа. Однако вопрос о его дальнейшем месте пребывания будет решаться сегодня - практически на месяц раньше - из-за отпуска судьи.

Напомним, дело Андрея Поплавского затягивается на протяжении уже многих месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении в общей сложности последних 2,5 лет - с ноября 2014 года.