Приморским депутатам понравилась идея снижения зарплат за прогулы

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК одобрил законопроект в первом чтении

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Депутаты комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморья поддержали в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Для депутатов ЗС, работающих на постоянной основе и лично не участвующих без уважительных причин в работе краевого парламента, предлагается установить ответственность в виде уменьшения ежемесячного денежного содержания на одну шестую за каждое пропущенное мероприятие.

Обязательными к посещению являются не только заседания ЗакСобрания, комитетов и комиссий, в состав которых депутат входит, но и иные мероприятия, проводимые в краевом парламенте. Речь идет о совещаниях председателя краевого парламента с депутатами, заседаниях совета ЗС, учебе депутатов, плановых мероприятиях, а также тех, которые проводятся по решению совета.

Решение о признании причины отсутствия депутата уважительной (неуважительной) будет приниматься комитетом парламента по регламенту, депутатской этике и организации работы Собрания. В числе уважительных причин согласно законопроекту: направление в служебную командировку за пределы региона председателем ЗС ПК или по основному месту работы, нахождение в очередном оплачиваемом отпуске по основному месту работы, временная нетрудоспособность, обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, препятствующие работе депутата.

По решению комитета проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" будет вынесен на очередное заседание краевого парламента для рассмотрения в первом чтении.