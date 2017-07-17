Минвосток предлагает сделать резидентство в ДФО бесплатным

Предполагается, что снижение "входного порога" до нулевого уровня способствует развитию малого бизнеса

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Режимы по формированию благоприятного инвестиционного климата – территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток – открыты для всех без исключения предпринимателей, готовых вкладывать инвестиции в Дальний Восток. Такое заявление сделал глава Минвостока Александр Галушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Режимы ТОР и СПВ рассчитаны на любой бизнес. Это универсальные инструменты по отношению к бизнесу любого размера. У нас сегодня около трети резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток – это малый и средний бизнес. Сегодня резидентами становятся индивидуальные предприниматели. Есть проекты на 4-5 миллионов рублей. Сейчас таких проектов десятки. Хорошо, что такая тенденция развивается. Пусть их будет сотни. Важно подчеркнуть, что новые инструменты развития – это и про малый бизнес тоже. Он сегодня использует эти механизмы, даже включая микробизнес. Порог резидентства в ТОР номинальный – 500 тысяч рублей. Более того, сейчас мы хотим внести поправку в закон, упразднить его, чтобы его не было вообще, - сказал Галушка.

Преимущества ведения бизнеса в рамках режимов ТОР и Свободного порта Владивосток будут обсуждаться на площадках третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

Восточный экономический форум стал крупнейшей коммуникационной площадкой участием глав государств и правительств, руководителей международных компаний и организаций, ведущих мировых экспертов и лидеров СМИ. Свое участие в форуме подтвердили лидеры двух зарубежных стран. Делегацию Республики Корея возглавит глава государства Мун Чжэ Ин, а главой японской делегации станет премьер Японии Синдзо Абэ.

Ожидается, что число участников ВЭФ-2017 превысит показатели прошлого года, когда на Форум прибыло 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.