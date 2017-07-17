В Москве состоялись торги по отелю Hyatt в центре Владивостока

Официально результаты аукциона пока не были объявлены

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В Москве состоялся аукцион, на котором продавался недостроенный отель Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Российского аукционного дома. Начало торгов было назначено на 12:30 мск в пятницу, 14 июля.

Гостиничный комплекс по адресу Набережная, 13 продавался по системе открытых английских торгов (на повышение). Начальная цена - 4 153 240 100 руб. Шаг аукциона - 5 миллионов рублей.

Российский аукционный дом специализируется на продаже активов крупнейших гос. компаний и частного бизнеса. Компания предоставляет услуги сопровождения сделки "под ключ". В пакет входит создание презентационных материалов. Так, для продажи пятизвездочного гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке были созданы поэтажные планы на двух языках, а также красочный буклет на английском языке с проектом отеля.

Чем именно завершились торги, пока не известно, результаты в открытом доступе не объявлены.