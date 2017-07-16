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Политика и экономика

Верный способ уладить дипломатический скандал с США

На 17 июля в Вашингтоне запланированы очередные российско-американские консультации
Фото: Iz.cdnvideo.ru Фото: Iz.cdnvideo.ru
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Вчера заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка рассказал CNN, как Администрация Дональда Трампа видит разрешение дипломатического кризиса между нашими странами. Оказывается, вопрос возврата России ее дипсобственности увязан с выполнением наших обязательств по соблюдению режима перемирия в Сирии.

Я предлагаю более простой и надежный способ.

На 17 июля в Вашингтоне запланированы очередные российско-американские консультации по проблемам двусторонней сферы отношений, которые проведут замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и старший замгоссекретаря США Томас Шеннон. Обсуждать будут, в числе прочего, дипломатический скандал, который 29 декабря прошлого года начала администрация экс-президента США.

На мой взгляд, сегодняшнее заявление представителя Белого дома говорит о том, что американцы совсем потеряли берега. «Вспомним более 400 тысяч человек, убитых в Сирии, это ужасно. Если мы увидим свидетельства честных намерений со стороны Кремля в плане таких вопросов, как режим прекращения огня в Сирии, то тогда, возможно, есть шанс, что Рекс Тиллерсон захочет, чтобы возврат дипсобственности произошел», — заявил Себастьян Горка.

Вам не кажется эта речь слишком нахальной? Мне — кажется. Американцы почему-то считают, что они имеют право разговаривать с суверенным государством с позиции силы, диктовать свои условия. Это к Украине — там команды любят. Мы не привыкли.

Но чем же мы ответили?

Вчера Мария Захарова давала пресс-конференцию, на которой о консультациях Рябков – Шеннон сказала следующее: «Если дело не сдвинется, нам придется принимать ответные меры. Мы об этом неоднократно предупреждали, делали это и по двусторонним каналам, и публично. Чем ответить есть. Численный состав посольства в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне. Соответственно, один из напрашивающихся вариантов помимо чисто симметричной высылки американцев — просто уравнять персонал. Тем более что под крышей американской дипломатической миссии обитает слишком много сотрудников ЦРУ и разведывательного управления Пентагона, чья деятельность совершенно не соответствует статусу, и про похождения некоторых представителей этих служб вы наслышаны, вы их видели — все было в открытом доступе. Парики, переодевания и другие инсталляции с перфомансами».

https://russian.rt.com/world/article/408808-zaharova-ezhenedelnyi-brifing, 19-я минута.

Позже выступил Дмитрий Песков. «Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это самым категорическим образом противоречит международному праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что об этом речи идти не может», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам. Он добавил, что президент России пока не принимал никаких решений по ответным мерам.

А вот мне кажется, что самое время. Решение должно быть принято Владимиром Путиным и озвучено Сергеем Лавровым до понедельника, чтобы усилить позиции Сергея Рябкова на переговорах. Не после, а именно до. Не нужно никого стращать — надо действовать, быстро и решительно.

1. Уравнять число дипломатов, о чем говорила Мария Захарова. Покинуть территорию России они обязаны в течение двух суток, список должны возглавить любители ходить в париках.

2. Отобрать резиденцию посла США в Москве «Спасо-хаус» и другие объекты недвижимости принадлежащие американской дипмиссии.

3. Решение вступает в силу с 00.00 вторника, 18 июля.

Вот после этого Сергею Рябкову, равнодушно позевывая и интеллигентно прикрывая рот ладошкой, можно выслушать условия, которые объявит Томас Шеннон. По Сирии, Украине и прочим гвинеям бисау. Будет очень любопытно, что скажет коллеге старший замгоссекртаря.

«Спасо-хаус», который мы в 1933 году милостиво отдали американской дипмиссии для размещения резиденции посла, находится в одном из переулков между Старым и Новым Арбатом. Между прочим, памятник неоклассической архитектуры предреволюционного времени. Самый центр Москвы, пешком от посольства минут пять, не больше. Но при этом хорошее, тихое место. С молотка уйдет за неделю.

Источник: Павел Шипилин
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